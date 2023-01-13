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侯友宜視察三鶯大橋改建 本月15日主橋通行

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜視察三鶯轉運站。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜視察三鶯轉運站。記者李定宇／攝影

新北市三鶯大橋二期改建及新北市美術館正如火如荼地興建中，其中三鶯大橋已提前完成主橋改建，自本月15日起市府將針對主橋進行交通改道，屆時往返三鶯地區方向的民眾將改由主線通行，讓三鶯地區民眾在農曆年前可以享用舒適便利的通行環境。侯友宜市長今前往了解工程進度，除了要求施工單位務必做好改道準備，並指示工程必須如期如質達成完工目標。

侯友宜表示，三鶯大橋最主要是三峽跟鶯歌以及所有各地，進到這兩個區塊最重要的主要橋樑，所以車輛交通非常的擁擠，所以這幾年一直在改建三鶯大橋，那目前在農曆春節期間，三鶯的主橋就可以順利開通，比預定工期提早四個月，從元月15號正式開通，就可以紓解三鶯大橋交通壅塞，以及未來再搭配美術館即將要完工，再加上轉運站，還有兩邊環河路的匝道口，還有機車整個通行的路廊，期待在下半年也能夠順利的完工。

他說，三鶯地區就是傳統也有新的藝術文化融合的一個好地方，所以一直規劃三峽、鶯歌變成一個文創的產業園區，那隨著美術館即將落成，三鶯捷運線也即將完工，再加上三鶯大橋、三鶯二橋所有周遭環境的配套逐漸成熟，所以這些成熟的交通路網在建構我們的藝術村，讓三鶯文創能夠帶動更多觀光休閒的產業進來，也讓大家看到我們三峽、鶯歌其實就是一個藝術產業的重鎮，所以在這裡也期待三鶯能夠吸引全世界更多的好朋友來我們這裡觀光。

工務局長祝惠美指出，主線工程提前完工後，接著將進行最後階段的三鶯大橋兩側機車道、人行兼自行車道及銜接環河路匝道工程，全案預計於今年下半年完工。新工處補充說明，第二期改建工程1月15日將開放主橋通行，並將目前民眾通行的兩側匝道封閉，改施作機車專用道及人行兼自行車道，請往返三鶯地區的民眾改由新完工的中央主線通行。

文化局長龔雅雯說，新北市美術館為三鶯文創整合計畫的核心，屬溪南地區的重大文化建設，美術館戶外園區預計於今年4月開放民眾使用，7月辦理城市藝術節，10月將串聯周邊辦理「2023臺灣設計展」；市府將持續結合新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館文化雙引擎，推動在地生活、文化、傳承等多元美學體驗，整合公共建設、產業、文化與創意，帶動鶯歌及三峽周邊區域新一階段的發展。

交通局長鍾鳴時表示，為鼓勵民眾多利用大眾運輸來體驗鶯歌之美，由新北市環境美學總顧問團隊指導打造的三鶯轉運站於12日起與停車場一併正式營運，鄰近美術館的三鶯轉運站候車亭，造型概念來自鶯歌小鎮快速更新，運用鋼板及骨架方向呈現速度與方向性的飛翔羽毛意象，轉運站停車場規劃有16格大客車位、97格小型車位和130格機車格，提供轉乘公共運輸便利性，歡迎民眾多加利用，悠遊體驗鶯歌之美。

新北市三鶯大橋二期改建及新北市美術館正如火如荼地興建中，其中三鶯大橋已提前完成主橋改建，自本月15日起市府將針對主橋進行交通改道，屆時往返三鶯地區方向的民眾將改由主線通行。記者李定宇／攝影
新北市三鶯大橋二期改建及新北市美術館正如火如荼地興建中，其中三鶯大橋已提前完成主橋改建，自本月15日起市府將針對主橋進行交通改道，屆時往返三鶯地區方向的民眾將改由主線通行。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜視察新北市美術館。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜視察新北市美術館。記者李定宇／攝影

美術館 文創

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