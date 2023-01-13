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台中市路口公車轉向大稽查 稽查481輛抓9車未停讓行人

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市各家客運業者代表今天進行公車安全宣誓，承諾加強駕駛員教育訓練，公車行經行人穿越道前落實「停、看、行」。圖／台中市政府提供
台中市各家客運業者代表今天進行公車安全宣誓，承諾加強駕駛員教育訓練，公車行經行人穿越道前落實「停、看、行」。圖／台中市政府提供

台中市接連發生公車撞行人交通事故，台中市交通局去年底執行路口公車轉向大稽查，截至目前共稽查481輛公車，查獲9輛公車未停讓行人；今天更舉辦「路口停看行、您行我也行」公車安全宣誓活動，各家客運業者代表均到場，承諾加強駕駛員教育訓練，公車行經行人穿越道前落實「停、看、行」，共同營造友善的交通環境。

交通局長葉昭甫表示，台中市目前約有1500位公車駕駛員、每日發車班次約8500班，乘載著市民通勤、接駁，也是遊客來台中旅行的代步工具，身負疏運重任，駕駛行為和用路安全息息相關，大眾運輸安全絕不容許打折扣。

葉昭甫說，交通局自去年12月29日起持續進行路口公車轉向大稽查，截至1月10日為止，稽查481輛公車，共9輛公車未停讓行人，其餘公車路口轉彎均符合停讓行人規定。交通局將持續擴大加強實施路口稽查，並要求業者督導公車司機落實路口停看行等行車安全機制，若有違規、絕不寬貸。

葉昭甫表示，今日公車安全宣誓活動，除要求客運業者加強教育訓練，路口稽查也持續上緊發條，對違規客運業者祭出處分，並納入「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」，評鑑結果將作為後續年度營運虧損補貼依據，也列為日後客運業者競標路權和申請既有路線續營的參考，交通局會持續輔導各業者提升服務品質。

台中市各家客運業者代表今天進行公車安全宣誓，承諾加強駕駛員教育訓練，公車行經行人穿越道前落實「停、看、行」。圖／台中市政府提供
台中市各家客運業者代表今天進行公車安全宣誓，承諾加強駕駛員教育訓練，公車行經行人穿越道前落實「停、看、行」。圖／台中市政府提供

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