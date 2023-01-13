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五股坑溪變成牛奶河 查到是上游豆腐工廠偷排廢水

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市五股坑溪近日溪水顏色變成牛奶河，有民眾發現PO上FB粉專提醒。圖／翻攝FB粉專我是五股人
新北市五股坑溪近日溪水顏色變成牛奶河，有民眾發現PO上FB粉專提醒。圖／翻攝FB粉專我是五股人

新北市五股坑溪近日溪水顏色變成牛奶河，有民眾發現PO上FB粉專提醒。新北市環保局表示，該案在元旦當天就接獲民眾反映，溪水疑似被偷排廢水，經追查發現，是上游的某豆腐工場排放廢水，環保局依依照水汙染防制法告發，最高可被罰3萬至300萬元。

環保局說明，稽查員接獲民眾反映趕抵現場時，五股坑溪目視水質清澈，採樣檢測發現酸鹼值正常，急毒性及重金屬等項目均未檢出，屬正常水質範圍，但因水質略偏鹼性，有跡可循。由於五股坑溪流域已列入重點稽查區域，並完成全河段科學儀器監控設備架設，有如古代烽火台般即時記錄河川狀況，遇到汙染情形可立即回溯查處。

稽查人員改以監控紀錄方式尋找汙染來源，發現當日凌晨6時許確有汙染排入溪流的情形，經追查掌握汙染來源為上游某豆腐工廠；稽查後發現，該廠因防治設施功能不足，作業廢水未妥善處理即排放於五股坑溪，影響水體品質，當場責令業者限期改善，且須妥善清理汙染處。

業者表示，因提貨廠商打破豆渣桶後，未妥適處理即離開，致沉澱池溢流造成汙染，除表示歉意亦將儘速依相關單位意見改善。

環保局表示，為維護河川品質，10日聯合水利、衛生、經發等局處再次稽查，除要求業者增設汙染防治設備，並符合放流水標準，其他局處要求定期紀錄用水量、提出合格檢驗報告改善環境衛生、完成工廠登記，若持續未改善，將送市府公安小組加強查處，必要時將停工及斷水斷電。

五股坑溪水汙染主要來源為上游周遭生活汙水與工廠廢水，環保局表示，已全面普查五股坑溪潛在汙染源，並於可疑汙染處全面架設科學監控儀器。若符合水汙染防治法規範事業定義者，則應向環保局申請排放許可，並符合放流水標準，否則最重將面臨高達2000萬元罰鍰及停工處分。

新北市環保局表示，該案在元旦當天就接獲民眾反映，經追查發現，是上游的某豆腐工場排放廢水。圖／新北市環保局提供
新北市環保局表示，該案在元旦當天就接獲民眾反映，經追查發現，是上游的某豆腐工場排放廢水。圖／新北市環保局提供
新北市環保局表示，該案在元旦當天就接獲民眾反映，經追查發現，是上游的某豆腐工場排放廢水。圖／新北市環保局提供
新北市環保局表示，該案在元旦當天就接獲民眾反映，經追查發現，是上游的某豆腐工場排放廢水。圖／新北市環保局提供

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