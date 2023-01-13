新北美術館工期延宕一年 侯友宜視察大發飆：不要再給我拖了！

新北市美術館原定去年4月完工，工程進度嚴重落後，日前市議員蘇泓欽批評今年四月開園是天方夜譚，今天上午新北市長侯友宜前往視察，對於進度延宕非常不滿，再現場直接開罵：「不要再給我拖了！」

本報本月7日報導新北市美術館工程持續延宕，工地現場亂成一團，新北市長侯友宜今天上午前往美術館視察，對於工程進度延宕將近一年感到非常不滿，侯友宜聽完新工處簡報4月開園後感到非常質疑「這時間能做得到嗎？」

侯友宜對於春節期間是否加緊施工，聽到工務局長祝惠美與施工單位雙方說法不一更是大表不滿，表示缺工缺料大家問題都很多，但是三鶯大橋也已經完工準備通車，施工困難能夠理解，但這是工人調度的問題。

侯友宜說，接下來城市藝術季、台灣設計展都陸續準備進行，美術館工程不能再耽誤，他在現場要求相關單位這時間點一定要做到，並強調要能夠驗收通過，絕對不會馬虎。