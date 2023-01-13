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北市今年專案拆12件大型違建 第一季先拆4家汽修廠

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
建管處今年將拆12件違法情節嚴重300平方公尺以上大型新違建，包含內湖區安康路2案。圖／台北市建管處提供
建管處今年將拆12件違法情節嚴重300平方公尺以上大型新違建，包含內湖區安康路2案。圖／台北市建管處提供

北市政府拆除新違建持續進行，今年起將300平方公尺以上大型新違建列入專案計畫，第一季將拆除中山區濱江街與內湖區安康路4案。台北市建管處表示，每月至少執行1案，今年依優先順序會拆除12件。

建管處列管在案1995年以後已查報尚未拆除的300平方公尺以上新違建，目前有175件，依違建面積大小、違建查報年度，以及是否屬拆後重建等項目作為評點標準，以排序優先拆除者。

今年度起，建管處就違法情節嚴重300平方公尺以上大型新違建，列入專案計畫執行拆除。經排序結果，第一季拆除中山區濱江街、內湖區安康路各2案，目前均為汽車修理廠；4月、7月依評點較高的大型新違建，會再分別公布4案並訂期拆除。

建管處長劉美秀表示，將持續執行拆除業務，以遏止新違建產生，如已由建管處列管有案的違建，呼籲儘速配合改善拆除，若經訂期而逾期未拆者，將由建管處依法派工強制拆除，並收取代拆除費用。

建管處今年將拆12件違法情節嚴重300平方公尺以上大型新違建，包含中山區濱江街2案。圖／台北市建管處提供
建管處今年將拆12件違法情節嚴重300平方公尺以上大型新違建，包含中山區濱江街2案。圖／台北市建管處提供

違建 內湖 北市

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