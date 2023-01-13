快訊

2024總統大選賴清德對上侯友宜誰贏 沈富雄大膽點名「他」

館長槍擊案落幕！寶和會主謀施俊吉判16年、槍手劉丞浩15年半定讞

被民進黨支持者比倒讚嗆下台 高嘉瑜坦言「震撼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜絕路口憾事！台中17家公車業者今宣誓「路口停看行」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市交通局今天號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓「路口停看行、您行我也行」公車安全。記者趙容萱／攝影
台中市交通局今天號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓「路口停看行、您行我也行」公車安全。記者趙容萱／攝影

台中市日前發生一對母子遭公車輾斃事故，交通局除了路口公車轉向大稽查外，今天號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓「路口停看行、您行我也行」公車安全，客運業者透過加強駕駛員教育訓練，落實行人穿越道前「停、看、行」，營造友善的交通環境。

交通局長葉昭甫說，台中市目前約有1500名公車駕駛員，以每日發車班次約8500班，承載市民通勤、接駁，與遊客來台中旅行的交通工具，大眾運輸安全絕對不容許打折扣，因此今天號召公車業者公車安全宣誓。

台中公車聯營管委會主委羅乙棋說，台中3大公車公會及17家公車業者今齊聚，共同宣誓「路口停看行、您行我也行」，盼透過公車安全宣導、教育訓練，以及嚴格稽查，維護行人安全。

交通局說明，交通局從自去年12月29日起針對路口公車轉向大稽查，截至目前為止稽查481輛公車，計有9輛公車未停讓行人，全數採最重罰5000元，交通局將持續擴大加強實施路口稽查，並要求業者督導公車司機落實路口停看行等行車安全機制，若有違規絕不寬貸。

葉昭甫指出，為提高公車駕駛對路口行人安全的重視，今天也在路口實地稽查，也對違規客運業者祭出處分，納入「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」，評鑑結果作為後續年度營運虧損補貼依據，列為日後客運業者競標路權和申請既有路線續營的參考，交通局持續輔導各業者提升服務品質。

交通局強調，針對公車路口轉彎，要求各客運業者依照「路口停、看、行」規定向所屬駕駛員宣達並實施，確實注意公車行經行人穿越道前要「停、看、行」，維護行人生命、財產安全，提供台中市便捷安心的公共運輸服務。

台中市交通局今天號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓並簽署「路口停看行、您行我也行」公車安全。記者趙容萱／攝影
台中市交通局今天號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓並簽署「路口停看行、您行我也行」公車安全。記者趙容萱／攝影
台中市交通局今天號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓「路口停看行、您行我也行」公車安全，並在路口實地稽查。記者趙容萱／攝影
台中市交通局今天號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓「路口停看行、您行我也行」公車安全，並在路口實地稽查。記者趙容萱／攝影
台中市交通局今天號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓「路口停看行、您行我也行」公車安全，並在路口實地稽查。記者趙容萱／攝影
台中市交通局今天號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓「路口停看行、您行我也行」公車安全，並在路口實地稽查。記者趙容萱／攝影
台中市交通局今天號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓「路口停看行、您行我也行」公車安全。記者趙容萱／攝影
台中市交通局今天號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓「路口停看行、您行我也行」公車安全。記者趙容萱／攝影

台中市

延伸閱讀

防車輛A柱死角釀行人憾事 中市交通局擬推行人綠燈先亮

和虎爸一起等公車 造型智慧站牌后里馬場亮相

公車意外事故頻傳 台中市府9天查獲7輛公車未停讓行人

中捷藍線基本設計先行趕進度 修正報告拚春節前報中央

相關新聞

北市今年專案拆12件大型違建 第一季先拆4家汽修廠

台北市政府拆除新違建持續進行，今年起將300平方公尺以上大型新違建列入專案計畫，第一季將拆除中山區濱江街與內湖區安康路4...

杜絕馬屁文化 蔣萬安：別再用市長名字做文宣

繼北市府春聯「兔來萬安」 挨轟後，市長蔣萬安昨天出席消防節活動，因場地布置貼有「台北萬安」字樣，挨批「馬屁文化」又一樁。...

杜絕路口憾事！台中17家公車業者今宣誓「路口停看行」

台中市日前發生一對母子遭公車輾斃事故，交通局除了路口公車轉向大稽查外，今天號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓「路...

新莊中原路拓寬箱涵作業下周封閉 警：加強巡報協處

新北市新莊區中原路由新北大道往中環路方向（往新莊）車道，配合新泰塭仔圳箱涵施工工程，於下周一（16日）封閉，預期該路恐現...

大規模提高容積率 汐東線都計變更案啟動

新北市城鄉局昨宣布啟動「捷運汐東線都市計畫變更案」，將大規模變更沿線3處捷運開發區、7處捷運系統用地。在地民眾批汐止光社...

新北捷運做到哪、路就做到哪

新北持續推動軌道建設，不過不少站點位在早期開發區，周邊道路老舊破損，甚至是農路，不僅有交通安全隱憂，不利接駁轉乘。市府工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。