杜絕路口憾事！台中17家公車業者今宣誓「路口停看行」

台中市日前發生一對母子遭公車輾斃事故，交通局除了路口公車轉向大稽查外，今天號召全市3大公車公會及17家公車業者，宣誓「路口停看行、您行我也行」公車安全，客運業者透過加強駕駛員教育訓練，落實行人穿越道前「停、看、行」，營造友善的交通環境。

交通局長葉昭甫說，台中市目前約有1500名公車駕駛員，以每日發車班次約8500班，承載市民通勤、接駁，與遊客來台中旅行的交通工具，大眾運輸安全絕對不容許打折扣，因此今天號召公車業者公車安全宣誓。

台中公車聯營管委會主委羅乙棋說，台中3大公車公會及17家公車業者今齊聚，共同宣誓「路口停看行、您行我也行」，盼透過公車安全宣導、教育訓練，以及嚴格稽查，維護行人安全。

交通局說明，交通局從自去年12月29日起針對路口公車轉向大稽查，截至目前為止稽查481輛公車，計有9輛公車未停讓行人，全數採最重罰5000元，交通局將持續擴大加強實施路口稽查，並要求業者督導公車司機落實路口停看行等行車安全機制，若有違規絕不寬貸。

葉昭甫指出，為提高公車駕駛對路口行人安全的重視，今天也在路口實地稽查，也對違規客運業者祭出處分，納入「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」，評鑑結果作為後續年度營運虧損補貼依據，列為日後客運業者競標路權和申請既有路線續營的參考，交通局持續輔導各業者提升服務品質。