新莊中原路拓寬箱涵作業下周封閉 警：加強巡報協處

新北市新莊區中原路由新北大道往中環路方向（往新莊）車道，配合新泰塭仔圳箱涵施工工程，於下周一（16日）封閉，預期該路恐現突發性車流壅塞，新北市新莊警分局將全天候不定時加強路況查報立即協處。

據了解，新北市新莊區中原路拓寬箱涵作業，從下周一（16日）開始施工，新北市新莊區中原路由新北大道往中環路方向（往新莊）車道，於施工期間將封閉，新北市地政局已於該路段旁，另闢一條替代道路，以維持原本雙向通行。

新莊警分局表示，新北市地政局已另闢一條180公尺長2線車道替代道路，施工單位應依所提交通維持計畫，自聘義交人員予工區前後指揮疏導。自下周一（16日）起同步在上下班尖峰時期，指派義交執行交通疏導。

另針對施工區域，會全天候不定時加強該區域的路況查報，如果遇突發壅塞狀況，會立即協處。民眾行經時要多加留意放慢車速，並配合相關交通引導。