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汐止遠雄廣場「福兔開運」檔期滿千送百 紅包大Fun送

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場歲末酬賓檔期，祭出全館指定櫃位當日累計滿3000元送300元優惠。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場歲末酬賓檔期，祭出全館指定櫃位當日累計滿3000元送300元優惠。圖／汐止遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場「福兔開運春節檔期14日起登場，推出全館指定櫃位滿3000元送300元、10大銀行刷卡滿額禮、新春抽萬元現金紅包、App刮刮樂、加碼送發財金好康優惠。 今年春節初一至初五「福兔抽好禮」活動，人人有獎。

遠雄廣場表示，春節是除舊布新的好時機，農曆歲末酬賓檔期，祭出全館指定櫃位當日累計滿3000元送300元。宜得利家居當日單筆滿5000元送500元。全國電子、集雅社、富士按摩椅、高島、琉璃工房滿1萬元送1000元。

過新年習俗是穿新衣、戴新帽，遠雄廣場1樓Roots秋冬服飾6折起，另推出開運紅兔年限定款，會員還可回櫃領玉兔紅包袋及百元開運金。

全國電子即日起到15日，祭出大家電65折起、全館家電9折、滿額享1元精品家電大方送優惠。1月31日前全國電子會員還可參加超大獎抽獎，全館商品單筆消費滿2萬元，登錄發票抽星宇航空日本雙人來回機票。

遠雄廣場在大年初一至初五舉辦「福兔抽好禮」活動，最大獎是萬元現金紅包，還有遠雄悅來大飯店&悅樂旅店住宿券、遠雄海洋公園入園門票、燦星旅遊千元旅遊金等好禮。

信用卡回饋部分，1月14日到29日，10家銀行配合全館累計刷卡滿額送好禮，分期還可享加碼回饋，送百元電子禮券。聯邦銀行、中國信託、匯豐、合作金庫、彰化銀行、土地銀行、遠東商銀滿額最高送1500元電子禮券。中華郵政、第一銀行滿額送麥飯石不沾炫風鍋、生活用品等諸多好禮。

遠雄廣場也推出一系列年節活動迎接兔年，14日有「百人擲筊大賽」，連續擲出最多聖筊的前3名，可獲得總獎金2400元遠雄廣場禮券，當天還有「兔年不織布提袋DIY」，20 日展出首波「2023鴻兔大展 創意彩繪燈籠展」，將成為顧客打卡熱點。

春節大年初一到遠雄廣場消費滿額，可獲贈開運春聯。初六到初八，憑全館當日單筆消費600元發票或銷貨明細表，可獲贈「錢兔似錦發財金」，限量1000分。相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止遠雄廣場全國電子14日至21日推出滿1萬送1千元優惠。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場全國電子14日至21日推出滿1萬送1千元優惠。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場Roots服飾推出折扣優惠。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場Roots服飾推出折扣優惠。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場春節初一至初五推出「福兔抽好禮」活動，最大獎是萬元現金紅包。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場春節初一至初五推出「福兔抽好禮」活動，最大獎是萬元現金紅包。圖／汐止遠雄廣場提供

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