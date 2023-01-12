北市車體燈飾雙層觀巴燈會期間登場 限定旅宿賓客免費搭乘

台北市政府觀光傳播局今天表示，2023台灣燈會即將登場，台北市雙層觀光巴士規畫於燈會期間（2月1日試營運至2月19日閉幕）推出配合燈會主題的「車體燈飾雙層觀巴」，提供限定旅宿業者賓客預約免費搭乘，用不同視角感受台灣燈會的藝術視覺饗宴。

觀傳局表示，賞燈專車結合北市知名旅宿業者，如寒舍艾麗酒店、寒舍艾美酒店、台北君悅酒店、兄弟大飯店、南港老爺行旅、艾捷天麗大飯店、喜來登大飯店、美侖商旅、宏都金殿大飯店、福華大飯店及晶華酒店等，推出不同類型的住宿優惠，凡於燈會期間入住的民眾，可享免費預約賞燈專車活動。

觀傳局說，旅宿業者合作的賞燈專車起迄點為市府捷運站3號出口，燈會期間平日（周一至四）晚上8點50分（1個班次），及假日加班車（周五至日）的晚間7點40分及8點50分（2個班次）提供搭乘，沿途會經過各燈區場域，如101大樓、行駛仁愛路、復興南路、忠孝東路頂好市場、國父紀念館。