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北市車體燈飾雙層觀巴燈會期間登場 限定旅宿賓客免費搭乘
台北市政府觀光傳播局今天表示，2023台灣燈會即將登場，台北市雙層觀光巴士規畫於燈會期間（2月1日試營運至2月19日閉幕）推出配合燈會主題的「車體燈飾雙層觀巴」，提供限定旅宿業者賓客預約免費搭乘，用不同視角感受台灣燈會的藝術視覺饗宴。
觀傳局表示，賞燈專車結合北市知名旅宿業者，如寒舍艾麗酒店、寒舍艾美酒店、台北君悅酒店、兄弟大飯店、南港老爺行旅、艾捷天麗大飯店、喜來登大飯店、美侖商旅、宏都金殿大飯店、福華大飯店及晶華酒店等，推出不同類型的住宿優惠，凡於燈會期間入住的民眾，可享免費預約賞燈專車活動。
觀傳局說，旅宿業者合作的賞燈專車起迄點為市府捷運站3號出口，燈會期間平日（周一至四）晚上8點50分（1個班次），及假日加班車（周五至日）的晚間7點40分及8點50分（2個班次）提供搭乘，沿途會經過各燈區場域，如101大樓、行駛仁愛路、復興南路、忠孝東路頂好市場、國父紀念館。
觀傳局表示，除了可搭乘限定免費賞燈專車外，台北市雙層觀巴也與旅宿業者合作推出加碼方案，旅客於燈會期間入住合作旅宿，且成功預約搭乘免費賞燈專車，就能參加抽獎活動；燈會活動結束後，雙層觀巴業者將抽出得獎名單，獎項包含7-11禮券（總價值4000元）、星巴克禮券（總價值7200元）、台北市雙層餐車雙人晚宴套餐兌換券1張（市價3600元）、台北市雙層餐車四人晚宴套餐兌換券1張（市價7200元）及最大獎項Apple AirPods Max（市價約1萬7990元），更多預約住宿及抽獎辦法將以雙層觀巴官網公布為準。
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