快訊

賴清德座談會台北場爆火花！高嘉瑜進場就遭砲轟 狂被喊「下台」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市車體燈飾雙層觀巴燈會期間登場 限定旅宿賓客免費搭乘

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
雙層觀巴的車體燈飾設計結合燈會主題。圖／台北市觀光傳播局提供
雙層觀巴的車體燈飾設計結合燈會主題。圖／台北市觀光傳播局提供

北市政府觀光傳播局今天表示，2023台灣燈會即將登場，台北市雙層觀光巴士規畫於燈會期間（2月1日試營運至2月19日閉幕）推出配合燈會主題的「車體燈飾雙層觀巴」，提供限定旅宿業者賓客預約免費搭乘，用不同視角感受台灣燈會的藝術視覺饗宴。

觀傳局表示，賞燈專車結合北市知名旅宿業者，如寒舍艾麗酒店、寒舍艾美酒店、台北君悅酒店、兄弟大飯店、南港老爺行旅、艾捷天麗大飯店、喜來登大飯店、美侖商旅、宏都金殿大飯店、福華大飯店及晶華酒店等，推出不同類型的住宿優惠，凡於燈會期間入住的民眾，可享免費預約賞燈專車活動。

觀傳局說，旅宿業者合作的賞燈專車起迄點為市府捷運站3號出口，燈會期間平日（周一至四）晚上8點50分（1個班次），及假日加班車（周五至日）的晚間7點40分及8點50分（2個班次）提供搭乘，沿途會經過各燈區場域，如101大樓、行駛仁愛路、復興南路、忠孝東路頂好市場、國父紀念館。

觀傳局表示，除了可搭乘限定免費賞燈專車外，台北市雙層觀巴也與旅宿業者合作推出加碼方案，旅客於燈會期間入住合作旅宿，且成功預約搭乘免費賞燈專車，就能參加抽獎活動；燈會活動結束後，雙層觀巴業者將抽出得獎名單，獎項包含7-11禮券（總價值4000元）、星巴克禮券（總價值7200元）、台北市雙層餐車雙人晚宴套餐兌換券1張（市價3600元）、台北市雙層餐車四人晚宴套餐兌換券1張（市價7200元）及最大獎項Apple AirPods Max（市價約1萬7990元），更多預約住宿及抽獎辦法將以雙層觀巴官網公布為準。

賞燈專車用2層樓高的視角感受燈會的視覺饗宴。圖／台北市觀光傳播局提供
賞燈專車用2層樓高的視角感受燈會的視覺饗宴。圖／台北市觀光傳播局提供
雙層觀巴的車體燈飾設計結合燈會主題。圖／台北市觀光傳播局提供
雙層觀巴的車體燈飾設計結合燈會主題。圖／台北市觀光傳播局提供

台灣燈會 北市 觀傳局 巴士

延伸閱讀

中華電攜手台灣燈會 打造虛實賞燈體驗

北市推「雙層觀巴賞燈專車」 用不同視角遊覽美麗燈景

中華電信攜手台灣燈會 打造虛實整合賞燈體驗

北市續推電動機車補助振興加碼 汰舊換新最高拿2萬8800元

相關新聞

大巨蛋被卡關？黃珊珊：若正常程序絕對來得及爭取經典賽

台北市前副市長黃珊珊今天在臉書表示，大巨蛋審查在內閣總辭前最後一刻通過，證明了當初她在台北市長選舉辯論會上的這句話：「國...

北市巷弄登國外論壇被形容「行人地獄」 交通局長今曝照片：通了

美國論壇《Reddit》「都市地獄版（UrbanHell）」，有網友貼出台北市巷弄照片，一群小朋友走在一處標線型人行道上...

北市車體燈飾雙層觀巴燈會期間登場 限定旅宿賓客免費搭乘

台北市政府觀光傳播局今天表示，2023台灣燈會即將登場，台北市雙層觀光巴士規畫於燈會期間（2月1日試營運至2月19日閉幕...

捷運三鶯線完工時間又延宕 民代擔心未來低頻噪音會擾民

新北市捷運三鶯線原訂2023年完工，近期被眼尖民眾發現施工標示悄悄將完工時間改為2024年，完工時間將再度延宕。新北市議...

北市推「雙層觀巴賞燈專車」 用不同視角遊覽美麗燈景

2023台灣燈會即將登場，台北市雙層觀光巴士規劃於燈會期間（2月1日試營運至2月19日閉幕）推出配合燈會主題的「車體燈飾...

北市福興宮發150份濟助金 馬英九當頒發人直呼感動

福興宮今舉辦「財團法人台北市景美十五份福興宮111年度家庭濟助金」，前總統馬英九前來當頒發人，受助人也不忘與馬英九合照。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。