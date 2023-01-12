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大巨蛋被卡關？黃珊珊：若正常程序絕對來得及爭取經典賽

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北大巨蛋。本報資料照片
台北大巨蛋。本報資料照片

台北市前副市長黃珊珊今天在臉書表示，大巨蛋審查在內閣總辭前最後一刻通過，證明了當初她在台北市長選舉辯論會上的這句話：「國民黨的爛攤子、柯文哲來善後、民進黨在卡關」。黃珊珊說，若大巨蛋按正常程序，如果2年前完成審查，絕對來得及爭取世界棒球經典賽；只要營運北市府就可取得權利金，拖延營運對市府而言都是損失。

黃珊珊今天在臉書表示，她在副市長任內完成大巨蛋取回營運權利金、撤銷國賠、重新議約的任務，台北市政府在8年內，讓大巨蛋重新按圖施工、嚴格監督，公共安全相關審查2年多前，就已經送到中央內政部審查，但現在審查才通過，擺明就是不讓大巨蛋在柯文哲卸任前有成果。

黃說，大巨蛋因為政治卡關延誤進度，傷害的是北市府與台北市民的權益。若大巨蛋按照正常程序，如果在2年前完成審查，絕對來得及爭取世界棒球經典賽，甚至只要開始營運，台北市政府就可取得權利金（前朝國民黨執政時期是零權利金），拖延營運對於市府而言都是損失。

黃珊珊提到，拖延營運對於市府而言都是損失，這件事的政治操作跡象太過明顯，但是在只顧政黨利益、是非不分的台灣政壇而言，反而稀鬆平常。

黃說，現在，她只希望一切回歸正常，也期待蔣市長團隊能秉持我們過去在大巨蛋案上公開透明的態度，完成後續的驗收、安檢、使用執照取得，不分顏色都應該放下意識形態與政黨利益，讓大巨蛋成為台北的驕傲。

大巨蛋 黃珊珊 柯文哲 民進黨

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