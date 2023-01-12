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捷運三鶯線完工時間又延宕 民代擔心未來低頻噪音會擾民

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
捷運三鶯線完工期程又延宕，民代希望市府除加快施工，也要注意噪音問題。圖／新北市議員卓冠廷提供
捷運三鶯線完工期程又延宕，民代希望市府除加快施工，也要注意噪音問題。圖／新北市議員卓冠廷提供

新北市捷運三鶯線原訂2023年完工，近期被眼尖民眾發現施工標示悄悄將完工時間改為2024年，完工時間將再度延宕。新北市議員卓冠廷表示，現在的捷運三鶯線有許多問題待解，尤其是捷運軌道許多段都極為鄰近民宅，未來持續的低頻噪音恐成為居民噩夢。新北市捷運局長李政安表示，會依照標準來施工，符合規則。

新北市議會今日舉行第四屆第一次臨時會，審查衛生局、環保局等多局處尚未審查之預算，卓冠廷也提出預算案，表示捷運三鶯線沿線幾乎都是高架捷運站，雖然捷運局表示會採用弧形的隔音牆，隔音效果有優於法規規定，但卓冠廷認為問題其實沒有解決。

卓冠廷表示，以過去台中捷運與台北捷運的經驗，在通車後仍常引起民怨，因雖有軌道隔音牆的設置，讓周邊的噪音分貝數不會達到噪音門檻，但是仍會有持續常態地低頻噪音，一樣是嚴重干擾，甚至讓很多人會難以入眠。

卓冠廷因此要求，市府應該超前部署，在捷運開始試車以及試營運以前，就規畫好軌道沿線的噪音檢舉和通報專案，而且態度要積極，不是說分貝數沒到就當作沒事，捷運蓋在家旁邊不是民眾選的是政府選的。

李政安回應，設計的過程，標準要求是依照法律規定，他們會依照標準來施工，施工後一定會符合規則。

新北市議員卓冠廷今日在議會表示，三鶯線周邊有許多民宅，又是高架式，希望施工時能夠做好噪音維護工作。記者張睿廷／攝影
新北市議員卓冠廷今日在議會表示，三鶯線周邊有許多民宅，又是高架式，希望施工時能夠做好噪音維護工作。記者張睿廷／攝影

卓冠廷 三鶯線 噪音

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