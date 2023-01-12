北市福興宮發150份濟助金 馬英九當頒發人直呼感動

福興宮今舉辦「財團法人台北市景美十五份福興宮111年度家庭濟助金」，前總統馬英九前來當頒發人，受助人也不忘與馬英九合照。福興宮表示，此次家庭濟助金扶助的對象有150名，其中福興宮發送124位、萬慶巖清水祖師廟發送26位，每名5000元，共計75萬元。

福興宮董事長高昌倫表示，以往福興宮在辦理繞境活動，動輒花費不少錢，這幾年幾經思考，覺得花這些錢在辦繞境活動，還不如把錢用在真正需要幫助的人，並充分利用善心人士的捐款，所以把錢拿來回饋鄉里，造福里民，以發揮土地公慈悲助人的精神。

福興宮自民國103年起開辦獎助學金嘉惠地方學子，每年提供轄區內國中、小學品學兼優學生獎學金、清寒學生助學金。

107年開辦家庭濟助金，濟助對象是設籍或實際居住於興福、興得、興家、興安、興豐、興邦、興旺、興泰、興業、興光、興昌、萬祥等12個里的里民。凡領有台北市政府列冊之低收入戶或家庭突遭變故者皆可以提出申請，每名發放困難家庭濟助金新台幣5000元，以幫助窮困里民及清貧學童，將福興宮所受的捐獻，使用於公益、回饋地方鄉親。

此外，為使福興宮能擴大幫助更多弱勢家庭，自110年2月正式實施急難濟助，目前已將急難濟助金預算提高至300萬元，並擴大適用至整個文山區公立中小學。

馬英九致詞表示，頒發的家庭救濟金額年年增加，令他看了很感動，祝福活動越辦越旺，並期盼整體國泰民安，包括颱風少、經濟出口多等就會風調雨順。