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防災體驗館蓋在新莊頭前引眾怒 新北市府：傾向改建至其他地方

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府本欲在新莊頭前重劃區頭前運動公園興建防災體驗館，不過引起居民反彈。新北市府目前傾向將防災體驗館移至新泰塭仔圳或淡水。記者張睿廷／攝影
新北市府本欲在新莊頭前重劃區頭前運動公園興建防災體驗館，不過引起居民反彈。新北市府目前傾向將防災體驗館移至新泰塭仔圳或淡水。記者張睿廷／攝影

新北市府本欲在新莊頭前重劃區頭前運動公園興建防災體驗館，不過引起居民反彈，甚至還有人掛白布條抗議，事件鬧得沸沸揚揚，新北市新莊區各議員今日在議會輪番質詢消防局長，要求市府更改計畫。黃德清表示，市府會考慮將防災體驗館改建至淡水或新泰溫仔圳，預計3月定案。

新北市議員陳世軒表示，居民都希望重劃區內有綠地，頭前運動公園在假日都是人山人海，不管長者、小朋友都會去，頭前重劃區的綠地只有那邊，蓋完就回不去了，連議長蔣根煌都認為應該要保留公園，希望市府給個說明。

新北市議員鍾宏仁接著說，市府如果有意將防災體驗館移至它處，是否應該直接表明態度，讓市民安心？且頭前重劃區附近沒什麼停車場，如果防災體驗館蓋在此處，恐在假日造成大塞車。

新北市議員翁震州則說，頭前運動公園交通流量大，居民多，希望市府不要造成該處居民困擾。現階段正在推動的新泰塭仔圳重劃區有許多公共用地，目前也沒有規畫什麼特色景點，其實可以考慮將防災體驗館設在塭仔圳重劃區，只要市府允諾，民眾也能將白布條撤掉。

新北市議員戴湘儀指出，他曾擔任過新北市府副發言人，現在則是民意代表，不過仍有許多人把他當成市長侯友宜在質詢，希望市府能在正確訊息出來後，清楚地對在地居民表達清楚，不要讓居民誤會市府的政策與規畫。

消防局長黃德清回應，市府有聽到地方民眾意見，如果當地疑慮真的很多，他們也會考慮將防災體驗館移至其他地區來興建。

黃德清表示，市府目前傾向不會在頭前重劃區興建防災體驗館，評估的其他地點包括淡水及新泰塭仔圳，目前仍在討論中，預計3月公布最後結果。

另外，本來防災體驗館預計搭配幼兒園一同興建，外界關注，若防災體驗館移至它處，新北市教育局長張明文指出，頭前運動公園的地目是教育用地，附近家長也有這些需求，所以關於幼兒園是否會繼續興建，仍須再評估、研議。

新北市議員陳世軒今日在議會質詢，要求市府將防災體驗館改建至其他地區。圖／新北市議員陳世軒提供
新北市議員陳世軒今日在議會質詢，要求市府將防災體驗館改建至其他地區。圖／新北市議員陳世軒提供

重劃區 議員 侯友宜 蔣根煌 戴湘儀

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