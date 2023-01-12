快訊

北市巷弄登國外論壇被形容「行人地獄」 交通局長今曝照片：通了

研究設計大部分來自林智堅？陳明通聲明反打余正煌：抄襲不是事實

大批好市多會員不換發「仍收國泰新卡」 放著不管恐噴1800元

春節急難關懷 新北發平安箱袋、供應平安餐

中央社／ 新北12日電

新北市府社會局今天表示，春節期間在各警局派出所提供2000份平安袋，63間宮廟寺院於除夕至農曆初八供應平安餐，民間善心團體提供12個偏區平安箱，讓有需要民眾都獲適時照顧。

社會局長張錦麗在記者會說，平安袋除米、麵、調理包、罐頭外，還有2萬張待用餐券，每袋有10張，民眾可到436間愛心店家取餐。袋中另有祈福小物，價值由去年約新台幣850元提升至2000元。

張錦麗表示，今年新增手信坊、天得歐式慈善基金會、歐黃寶釵社福基金會及待用餐券贊助等59個善心團體；另結合國際獅子會捐贈350箱區里平安箱，放在里長辦公處，讓有困難的民眾能就近獲得。

警察局長黃宗仁表示，警察為民服務春節不打烊，平安袋會先分派到轄區派出所與分駐所等163處據點，值勤警察若發現有需要的民眾，會主動致送平安袋，持續守護市民。

海山警察派出所警員謝乙汝分享，曾在以往春節發現有民眾坐著輪椅在派出所外徘徊，主動招呼發現是要索取平安袋，她會立即前往關心致意。

新莊慈祐宮主委陳圓光表示，這兩年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，宮廟多取消供應平安餐，今年疫情趨緩，慈祐宮會恢復供應。

民政局表示，全市63家善心宮廟寺院，於春節期間提供粥、麵、湯圓等熱食，資訊會於市府網站及各區有線電視跑馬燈公布。

市長侯友宜表示，每年春節碰上很多兒少、家庭，需要急難救助關懷，除平安袋、平安箱、平安餐，另外，持續「幸福保衛站」政策，兒童與青少年有需要，仍可到全市4大超商門市登記取餐，希望讓市民都能平安過好年。

春節 警察 慈祐宮 侯友宜

延伸閱讀

春節前接種COVID-19熱 桃園周六、日加開6接種站

新北殯葬公務員涉貪聲押1人 法院裁定50萬元交保

彰化市公所春節敬老 滿70歲長輩領6千元大紅包

金門國家公園春節環教活動5梯次 13日起報名

相關新聞

北市巷弄登國外論壇被形容「行人地獄」 交通局長今曝照片：通了

美國論壇《Reddit》「都市地獄版（UrbanHell）」，有網友貼出台北市巷弄照片，一群小朋友走在一處標線型人行道上...

嚴禁馬屁文化 蔣萬安下令：別再用市長名字做文宣

台北市長蔣萬安今天出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，因現場布置有「台北萬安」字樣，加上市府春聯「兔來萬安」，遭批評將市...

北市福興宮發150份濟助金 馬英九當頒發人直呼感動

福興宮今舉辦「財團法人台北市景美十五份福興宮111年度家庭濟助金」，前總統馬英九前來當頒發人，受助人也不忘與馬英九合照。...

防災體驗館蓋在新莊頭前引眾怒 新北市府：傾向改建至其他地方

新北市府本欲在新莊頭前重劃區頭前運動公園興建防災體驗館，不過引起居民反彈，甚至還有人掛白布條抗議，事件鬧得沸沸揚揚，新北...

新北市農曆年前發育兒津貼 取消排富條款

新北市長侯友宜12日宣佈，新北市將於農曆過年前發放0至未滿5歲育兒津貼，並取消排富限制，未滿5歲的幼兒每月可領5000至...

改表3分鐘花800元小黃不滿 北市公運處：尊重市場機制

北北基計程車運價將於4月1日調漲為85元、春節期間加價30元，不過有計程車司機反映，改表花不到3分鐘卻要付800元改表費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。