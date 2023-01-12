春節急難關懷 新北發平安箱袋、供應平安餐

新北市府社會局今天表示，春節期間在各警局派出所提供2000份平安袋，63間宮廟寺院於除夕至農曆初八供應平安餐，民間善心團體提供12個偏區平安箱，讓有需要民眾都獲適時照顧。

社會局長張錦麗在記者會說，平安袋除米、麵、調理包、罐頭外，還有2萬張待用餐券，每袋有10張，民眾可到436間愛心店家取餐。袋中另有祈福小物，價值由去年約新台幣850元提升至2000元。

張錦麗表示，今年新增手信坊、天得歐式慈善基金會、歐黃寶釵社福基金會及待用餐券贊助等59個善心團體；另結合國際獅子會捐贈350箱區里平安箱，放在里長辦公處，讓有困難的民眾能就近獲得。

市警察局長黃宗仁表示，警察為民服務春節不打烊，平安袋會先分派到轄區派出所與分駐所等163處據點，值勤警察若發現有需要的民眾，會主動致送平安袋，持續守護市民。

海山警察派出所警員謝乙汝分享，曾在以往春節發現有民眾坐著輪椅在派出所外徘徊，主動招呼發現是要索取平安袋，她會立即前往關心致意。

新莊慈祐宮主委陳圓光表示，這兩年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，宮廟多取消供應平安餐，今年疫情趨緩，慈祐宮會恢復供應。

民政局表示，全市63家善心宮廟寺院，於春節期間提供粥、麵、湯圓等熱食，資訊會於市府網站及各區有線電視跑馬燈公布。

市長侯友宜表示，每年春節碰上很多兒少、家庭，需要急難救助關懷，除平安袋、平安箱、平安餐，另外，持續「幸福保衛站」政策，兒童與青少年有需要，仍可到全市4大超商門市登記取餐，希望讓市民都能平安過好年。