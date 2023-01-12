雙溪外柑里共餐好熱鬧 區長發春聯很幽默

今(12)日雙溪外柑里共餐好熱鬧，適逢農曆過年前最後一次共餐，包括區長藍瑞珉和市議員林裔綺到場共襄盛舉，區長藍瑞珉更是拿出今年新北市「兔吉利來」春聯，用幽默詼諧的方式解說，逗得現場長輩哈哈大笑。

外柑里長楊文定說，外柑里老人共餐都是由熱心志工料理，是採用自助式的方式夾取，完全不收費，都是靠地方善心人士有錢出錢，有菜出菜，雖然目前只有一個月一次，但是大家都很踴躍參與，也感謝今天區長和議員一起來和長輩話家常，場面溫馨熱鬧。

市議員林裔綺說，外柑里的銀髮共餐，婆婆媽媽們都拿出自己的家常菜，讓長輩吃得健康又飽足，也開心看到長輩受到完善的照顧，臉上笑容滿滿。

雙溪區長藍瑞珉說，今年新北市政府準備「兔吉利來」春聯是一款創意的國臺語雙語春聯，最特別的是，兔吉利來還是自由式春聯，吉利來兔、利來兔吉、來兔吉利，可以選擇自己喜歡的順序來念，不同順序念法都有不同含意。