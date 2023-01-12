雙溪外柑里共餐好熱鬧 區長發春聯很幽默
今(12)日雙溪外柑里共餐好熱鬧，適逢農曆過年前最後一次共餐，包括區長藍瑞珉和市議員林裔綺到場共襄盛舉，區長藍瑞珉更是拿出今年新北市「兔吉利來」春聯，用幽默詼諧的方式解說，逗得現場長輩哈哈大笑。
外柑里長楊文定說，外柑里老人共餐都是由熱心志工料理，是採用自助式的方式夾取，完全不收費，都是靠地方善心人士有錢出錢，有菜出菜，雖然目前只有一個月一次，但是大家都很踴躍參與，也感謝今天區長和議員一起來和長輩話家常，場面溫馨熱鬧。
市議員林裔綺說，外柑里的銀髮共餐，婆婆媽媽們都拿出自己的家常菜，讓長輩吃得健康又飽足，也開心看到長輩受到完善的照顧，臉上笑容滿滿。
雙溪區長藍瑞珉說，今年新北市政府準備「兔吉利來」春聯是一款創意的國臺語雙語春聯，最特別的是，兔吉利來還是自由式春聯，吉利來兔、利來兔吉、來兔吉利，可以選擇自己喜歡的順序來念，不同順序念法都有不同含意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言