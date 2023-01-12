淡水新興國小附幼年度大戲 幼兒變裝秀創意

淡水區新興國小附設幼兒園為展現小朋友這一學期的學習成果，舉辦年度大戲，讓小朋友與家長DIY服裝，再經過老師們所寫的環保教育意義劇本進行演出，許多小朋友變裝秀創意，非常的有意義。

新興國小校長李連成表示，今年主題，共分成三個戲劇節目，包括了動物狂歡節、紙袋公主、愛生氣的噴火龍想和大家一起玩，都是由第28屆寶貝班、親親班、甜心班的小朋友們演出，這些劇本還有道劇服裝，都是由老師與家長們一起完成，甚至還有夜光服裝道具的表演，讓人眼睛為之一亮，也為幼兒園的孩子創意發想感到相當敬佩。

新興國小附幼主任黃亭瑛表示，看到小朋友身上的衣服，還有許多動物造型，道具都是老師與小朋友，還有家長們在過去一個多月的努力成果，相當的精緻，表現出故事內容，而且這些故事也具有環保教育意義，讓孩子學習到要保護海洋環境，藉由每個年度所創作的不同主題，培養孩子能夠有肢體創作、道具設計的能力，讓小朋友在多元智慧下，能夠健全發展，留下美好的回憶。