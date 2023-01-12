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新北「兔吉利來」春聯 汐止公所歡迎索取

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市版的春聯「兔吉利來」台語諧音是「吐錢進來」的意思，汐止區公所一樓櫃台，也送到各里辦公處去，喜歡的民眾都可以前往索取。圖／觀天下有線電視提供
新北市版的春聯「兔吉利來」台語諧音是「吐錢進來」的意思，汐止區公所一樓櫃台，也送到各里辦公處去，喜歡的民眾都可以前往索取。圖／觀天下有線電視提供

就要過年了，新北市版的春聯熱騰騰出爐，今年是兔年，推出了「兔吉利來」春聯，台語諧音是「吐錢進來」的意思，很喜氣，目前在汐止區的部分，除了區公所一樓櫃台，也送到各里辦公處去，喜歡的民眾都可以前往索取。

新的一年新北市推出「兔吉利來」春聯，一樣是國台語雙語春聯，期許兔年是個吉祥好年，大吉大利，目前汐止區公所都已經放在一樓櫃台提供索取，相當受歡迎，除了吉祥含義，民眾說，第一個兔字上面是兩個金色兔耳朵，好可愛真的很喜歡。

汐止區長陳健民表示，今年春聯國語唸「兔吉利來」，也可以用台語唸，台語的諧音是「吐錢進來」，就是把錢鏟進來，另外，還是自由式的春聯，四個字也可以有不同的組合，除了兔吉利來，兔來吉利也行，用各種方式詮釋，是一個很有意義的春聯，歡迎市民朋友可以到公所一樓、也可以到各里辦公處索取，數量有限，請大家踴躍索取。

汐止里長聯誼會長陳有諒說，今年是兔年，市府的春聯是「兔吉利來」，也可以唸台語利來兔吉，過年有好彩頭，財源滾滾，里辦公處也備有這款春聯，歡迎里民來索取。

春聯 汐止 兔年

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