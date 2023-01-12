萬里托老中心分享上課樂趣 長輩溫暖在心頭

深耕偏鄉長者、弱勢服務的介惠基金會，為萬里托老中心長者舉辦「歲末傳愛介惠情－倍感溫暖在心頭」活動，除了安排長輩們律動表演，展現托老中心充滿活力的一面，更讓長輩分享在托老中心的感想與樂趣，讓現場氣氛溫馨起來。

介惠基金會董事長胡頤仁說，很感謝長輩們的參與，還有地方與社區的支持，才得以讓萬里托老中心可以一直的辦下去，而長輩們在托老中心中，活動、學習、互相陪伴，開心的度過每一天，長輩過得開心就是介惠服務的最大動力。

在歲末傳愛活動上特別邀請到萬里區長和社區理事長以及里長一同前來，與長輩們同歡，並由介惠基金會董事長、執行長與董事們代表進行歲末傳愛活動，贈送溫暖的毛毯禮盒以及暖暖蛋給萬里托老中心的阿公阿嬤們，讓大家溫暖過新年。

萬里區長粘雪琴表示，這幾年因為疫情關係，介惠托老中心的課程受到影響，現在長輩都很珍惜現在能夠外出上課的時光，真的是能量滿滿，相當不容易，希望長輩們可以繼續保持愉悅的心，天天都到據點來活動學習，另外為了要讓長輩們在過年時更加有新年氛圍，除了帶來應景的大吉大利橘子，還有今年剛出爐的市府春聯，希望長輩們都兔吉利來，財運滿滿一整年。