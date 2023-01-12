快訊

失蹤人口原來在家…警翻找三層樓 他躺堆疊紙箱下被尋獲

懶人包／《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！超佛心任務、獲取全英雄細節一次看

70年代資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

新北市農曆年前發育兒津貼 取消排富條款

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市12日宣佈將於農曆年前發放0至未滿5歲育兒津貼，並取消排富限制，預計有5500人能夠受惠。圖／新北市社會局提供
新北市12日宣佈將於農曆年前發放0至未滿5歲育兒津貼，並取消排富限制，預計有5500人能夠受惠。圖／新北市社會局提供

新北市長侯友宜12日宣佈，新北市將於農曆過年前發放0至未滿5歲育兒津貼，並取消排富限制，未滿5歲的幼兒每月可領5000至7000元的育兒津貼，預計有5500人受惠，多發出2700萬元。

新北市府指出，有關中央補助未滿2歲幼兒的公共、準公共托育補助，以及0至5歲育兒津貼，從今年1月起取消家庭所得稅稅率20％以下才能申請的條件；換句話說，取消原來的排富條款。新北市針對托育合作聯盟額外加碼的托育補助亦同步取消排富條款。

另外，放寬補助5歲以上就讀私立幼兒園到入國民小學前的幼兒，每個月5000元至7000元的就學補助。若孩童沒有就學，一樣能向戶籍所在地的區公所申請。

新北市社會局表示，育兒津貼第一胎每月會發放5000元、第2胎6000元、第3胎7000元，呼籲家長留意相關規定，若符合津貼請領資格，家長即可儘速向兒童戶籍地的區公所提出申請，並於津貼領取期間，定期檢視入帳情形，以維護自身權益。

新北市長 育兒津貼 托育

延伸閱讀

加速推動捷運汐東線 新北辦理都計變更案公展

侯友宜感謝農民辛勞 盼新北農業永續傳承

配合捷運汐東線工程 新北周邊都計變更案公開展覽

台日締結友好館 新平溪煤礦博物園區助新北市國際交流

相關新聞

嚴禁馬屁文化 蔣萬安下令：別再用市長名字做文宣

台北市長蔣萬安今天出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，因現場布置有「台北萬安」字樣，加上市府春聯「兔來萬安」，遭批評將市...

北市巷弄登國外論壇被形容「行人地獄」 交通局長今曝照片：通了

美國論壇《Reddit》「都市地獄版（UrbanHell）」，有網友貼出台北市巷弄照片，一群小朋友走在一處標線型人行道上...

大巨蛋白轟藍爛攤、綠奧步？蔣萬安：絕對確保公安符合法規

大巨蛋案內政部1月9日已發下防火避能審查認可函，拚3個月內完工，對於民眾黨批評，大巨蛋是國民黨爛攤、民進黨奧步，台北市長...

改表3分鐘花800元小黃不滿 北市公運處：尊重市場機制

北北基計程車運價將於4月1日調漲為85元、春節期間加價30元，不過有計程車司機反映，改表花不到3分鐘卻要付800元改表費...

新北市農曆年前發育兒津貼 取消排富條款

新北市長侯友宜12日宣佈，新北市將於農曆過年前發放0至未滿5歲育兒津貼，並取消排富限制，未滿5歲的幼兒每月可領5000至...

新北地政無人謄本櫃檯結合行動載具 提供免插卡服務

新北無人謄本櫃檯再升級，新北市地政局首次將行動自然人憑證結合無人櫃檯，將自然人憑證行動化，只要預先下載「行動自然人憑證A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。