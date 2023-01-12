新北市農曆年前發育兒津貼 取消排富條款
新北市長侯友宜12日宣佈，新北市將於農曆過年前發放0至未滿5歲育兒津貼，並取消排富限制，未滿5歲的幼兒每月可領5000至7000元的育兒津貼，預計有5500人受惠，多發出2700萬元。
新北市府指出，有關中央補助未滿2歲幼兒的公共、準公共托育補助，以及0至5歲育兒津貼，從今年1月起取消家庭所得稅稅率20％以下才能申請的條件；換句話說，取消原來的排富條款。新北市針對托育合作聯盟額外加碼的托育補助亦同步取消排富條款。
另外，放寬補助5歲以上就讀私立幼兒園到入國民小學前的幼兒，每個月5000元至7000元的就學補助。若孩童沒有就學，一樣能向戶籍所在地的區公所申請。
新北市社會局表示，育兒津貼第一胎每月會發放5000元、第2胎6000元、第3胎7000元，呼籲家長留意相關規定，若符合津貼請領資格，家長即可儘速向兒童戶籍地的區公所提出申請，並於津貼領取期間，定期檢視入帳情形，以維護自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言