北市巷弄登國外論壇被形容「行人地獄」 交通局長今曝照片：通了

美國論壇《Reddit》「都市地獄版（UrbanHell）」，有網友貼出台北市巷弄照片，一群小朋友走在一處標線型人行道上卻突然出現機車停車格被迫走到馬路上，被形容成是「行人地獄」引發熱議。北市交通局長謝銘鴻今在Facebook分享該路段改善後照片，並說未來會優先盤點學校周邊是否有類似狀況，再一一克服。

有網友日前在《Reddit》貼出松山區敦化北路巷弄巷弄照片，一群孩童走在人行道上，但人行道被機車停車格截斷，該網友寫下評論，稱台灣的城市有個共同的問題，人行道不但少且銜接路型不夠一致，這也是繼「基隆橋下被汙染的河流」照片後，台灣第2次登上「都市地獄版」。

對此，謝銘鴻今在Facebook發文，貼出改善後的照片，還說「通了」。他受訪時表示，經過交工處調查當地汽、機車停車格，找到解決方式，原本中斷的部分有替代機車停車空間後，就可以畫標線型人行道，今天早上已經克服、改善。

謝銘鴻說，該路段汽車格位可以移到路外停車場，原本汽車格位慢慢調整給機車停，因為台灣機車量大，利用路邊停車格空間是國內普遍現象，只要找到替代空間就可以做人行道。過去建築物沒有把機車停車空間納入，長期以來機車停放在巷弄、人行道上，北市巷弄不連貫的問題還是會有，而從優先順序上，先從學校開始著手。