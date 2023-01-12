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改表3分鐘花800元小黃不滿 北市公運處：尊重市場機制

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市公運處提醒計程車業者應盡速更換計程表，否則4月1日新制上路後，仍應照舊制跳表計費。圖／聯合報系資料照
台北市公運處提醒計程車業者應盡速更換計程表，否則4月1日新制上路後，仍應照舊制跳表計費。圖／聯合報系資料照

北北基計程車運價將於4月1日調漲為85元、春節期間加價30元，不過有計程車司機反映，改表花不到3分鐘卻要付800元改表費，若未來再調整費率是否又要再被扒層皮。北市公運處回應，改表是因應運費調整，費用約800元，也會尊重市場機制，而春節加成也只要一個按鍵就能調整，不用再度改表。

北市議員應曉薇接獲計程車司機陳情，她表示改表僅花3分鐘，卻要花800元，北北基5萬輛計程車駕駛被限制到40多個地點改表付錢，不禁要問改表技術、改表專利、改表成本需要付近千元？若未來車資再調整，是不是又要付一次改表費，5萬名計程車司機不是肥羊。

許多計程車駕駛表達「漲價快樂不起來」的心情。鄭姓司機就說，受到疫情影響與生活型態改變，只是滷蛋價的車資微調，可能降低民眾的叫車率，加上多元計程車的競爭，都可能導致計程車司機收入減少。

陳姓司機則認為，花800元改表，大概半天就能賺回來了，而且4月1日後沒有改表，反而只能用舊價格收費，遲早都得處理，就像是開公司、投資都要花成本，雖然希望政府能補助，但自己出錢也沒關係。

北市公運處表示，計程車計費表業務的主管機關為經濟部標準檢驗局，目前計費表改表費用沒有公告或收費依據，實務上是依照市場機制收費，這次台北市改表費用每車約800元，沒接獲更高的費用，詢問之前改表的台南縣，去年也是約700元至800元間。

公運處提到，沒改表前的春節加價是顯示20元，而去年春節就已是加價30元，因為沒特別要求改表，所以市府有告知司機別按「加價鈕」，在載客前告知乘客跳表價會再加30元，而今年春節前來不及改表的司機可以用一樣的方式處理。

另外，公運處說，這次運價成本檢討，其中一個項目就是計費表購置費用，粗估是8500元，以7年攤平，其實都含在載運價成本調整項目內，若擔心7年內可能又要改表增加駕駛營運成本，未來檢討運價時，會把改表費用納入討論。

計程車 春節 北市 應曉薇

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