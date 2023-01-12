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新北地政無人謄本櫃檯結合行動載具 提供免插卡服務

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市地政局首次將行動自然人憑證結合無人櫃檯，將自然人憑證行動化。圖／新北市地政局提供
新北市地政局首次將行動自然人憑證結合無人櫃檯，將自然人憑證行動化。圖／新北市地政局提供

新北無人謄本櫃檯再升級，新北市地政局首次將行動自然人憑證結合無人櫃檯，將自然人憑證行動化，只要預先下載「行動自然人憑證APP」，至無人謄本櫃檯開啟後，掃描QRcode並按壓指紋或刷臉，就可以完成身分認證程序，免插卡免密碼，便利又安全。

地政局表示，行動自然人憑證是內政部推出的新功能，新北隨即將此功能與無人謄本櫃檯結合，增加身分驗證方式，即日起只要下載行動自然人憑證APP（網址：https://fido.moi.gov.tw/pt/），完成註冊與裝置綁定後，即可透過行動裝置，以生物識別功能快速完成身分認證，民眾不用攜帶自然人憑證實體卡片，也能透過無人謄本櫃檯快速申領謄本。

地政局汪禮國局長表示，新北無人謄本櫃檯目前在板橋及新莊地政事務所提供服務，只要三個步驟「身分認證」、「輸入標的及謄本類別」、「悠遊卡/信用卡付款」，就可以申請新北市各行政區土地建物第一、二類登記謄本，以及地籍圖、建物測量成果圖。

悠遊卡 內政部

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