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大巨蛋白轟藍爛攤、綠奧步？蔣萬安：絕對確保公安符合法規

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北大巨蛋。本報資料照片
台北大巨蛋。本報資料照片

大巨蛋案內政部1月9日已發下防火避能審查認可函，拚3個月內完工，對於民眾黨批評，大巨蛋是國民黨爛攤、民進黨奧步，台北市長蔣萬安今天僅表示，針對市民及球迷朋友關心的大巨蛋議題，他下周一會勘會一一檢視，接下來會要求遠雄按圖施工，他再度強調，絕對確保公共安全、符合法規最高目標。

蔣萬安今天出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮表示，大巨蛋這個議題，今天早上團隊特別開會就細部討論，下午團隊也會到大巨蛋實際場勘，下周一他與副市長李四川也會到大巨蛋了解，針對市民及球迷朋友關心的議題一一檢視。

蔣表示，大巨蛋人流部分，初步規畫一開始不開放太多人，一開始先以1萬人作為場地適應，接下來逐步慢慢增加人數，周邊交通規畫從現在開始積極了解，未來正式啟用之後，避免交通壅塞問題，正非常努力朝向上任一年之內，希望大巨蛋完工試營運。

大巨蛋 蔣萬安

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