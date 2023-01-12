配合防疫停辦2年 野柳元宵神明淨港今年重現百人跳水

新北市野柳神明淨港文化祭2月5日元宵節登場，受疫情影響停辦2年的神明淨港百人跳水活動，今年恢復舉辦，報名者有機會抽中黃金金牌，另選出特殊造型裝扮前10名贈送千元海產禮盒。活動當天還有「新鱻尚讚」海鮮禮盒大拍賣、平安福米免費送。

萬里區長粘雪琴今天說，因為新冠肺炎疫情，神明淨港百人跳水活動已停辦兩年，今年恢復舉辦，歡迎喜好跳水人士共襄盛舉，13日中午12點起在官網（http://www.ydcf.org.tw）站受理報名。

中華民國水上救生協會理事陳保雄曾連續6年參加跳水活動，身障人士阮錦源今年則是第4次挑戰百人跳水，運動精神不輸一般人，是個名符其實的生命鬥士。2人今天出席野柳神明淨港文化祭，號召民眾一起參與民俗盛事。

萬里區公所推薦民眾參加野柳神明淨港祈福活動後，可安排1日或2日的全家輕旅行，遊覽野柳地質公園、海洋世界、龜吼漁港，還可以到大鵬足湯公園泡足浴。青春山海線套裝行程，官網報名滿30人即可成行。

萬里各漁港盛產漁獲物，區公所今天邀請薆悅酒店大廚阿威師，現場示範小卷溫沙拉、炙燒白帶魚和白帶魚米粉湯3道料理。

當季新鮮小卷搭配海藻、生菜，接著淋上和風醬的溫莎拉，入口散發滿滿海洋鮮滋味。白帶魚乾煎後，抹上摩卡醬炙燒，金黃酥嫩，別有一番風味。傳統古早味白帶魚米粉，是適合過年圍爐團聚的暖心佳餚。