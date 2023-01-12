快訊

懶人包／《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！超佛心任務、獲取全英雄細節一次看

70年代資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

空拍／蘇花公路坍方多嚴重？從空中看大清水隧道巨石阻斷隧道口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配合防疫停辦2年 野柳元宵神明淨港今年重現百人跳水

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
新北市野柳神明淨港文化祭2月5日元宵節登場，報名參加神明淨港百人跳水活動，有機會抽中黃金金牌。圖／萬里區公所提供
新北市野柳神明淨港文化祭2月5日元宵節登場，報名參加神明淨港百人跳水活動，有機會抽中黃金金牌。圖／萬里區公所提供

新北市野柳神明淨港文化祭2月5日元宵節登場，受疫情影響停辦2年的神明淨港百人跳水活動，今年恢復舉辦，報名者有機會抽中黃金金牌，另選出特殊造型裝扮前10名贈送千元海產禮盒。活動當天還有「新鱻尚讚」海鮮禮盒大拍賣、平安福米免費送。

萬里區長粘雪琴今天說，因為新冠肺炎疫情，神明淨港百人跳水活動已停辦兩年，今年恢復舉辦，歡迎喜好跳水人士共襄盛舉，13日中午12點起在官網（http://www.ydcf.org.tw）站受理報名。

中華民國水上救生協會理事陳保雄曾連續6年參加跳水活動，身障人士阮錦源今年則是第4次挑戰百人跳水，運動精神不輸一般人，是個名符其實的生命鬥士。2人今天出席野柳神明淨港文化祭，號召民眾一起參與民俗盛事。

萬里區公所推薦民眾參加野柳神明淨港祈福活動後，可安排1日或2日的全家輕旅行，遊覽野柳地質公園、海洋世界、龜吼漁港，還可以到大鵬足湯公園泡足浴。青春山海線套裝行程，官網報名滿30人即可成行。

萬里各漁港盛產漁獲物，區公所今天邀請薆悅酒店大廚阿威師，現場示範小卷溫沙拉、炙燒白帶魚和白帶魚米粉湯3道料理。

當季新鮮小卷搭配海藻、生菜，接著淋上和風醬的溫莎拉，入口散發滿滿海洋鮮滋味。白帶魚乾煎後，抹上摩卡醬炙燒，金黃酥嫩，別有一番風味。傳統古早味白帶魚米粉，是適合過年圍爐團聚的暖心佳餚。

今年活動會場也會舉辦野柳正港「新鱻尚讚」海產禮盒特賣會，當季白帶魚及小卷海鮮禮盒，巿價1000元，只賣660元，限量600盒。民眾可現場排隊購買，每人限購2盒，售完為止。

新北市野柳神明淨港文化祭2月5日元宵節登場，當天會辦「新鱻尚讚」海鮮禮盒大拍賣。圖／萬里區公所提供
新北市野柳神明淨港文化祭2月5日元宵節登場，當天會辦「新鱻尚讚」海鮮禮盒大拍賣。圖／萬里區公所提供
新北市野柳神明淨港文化祭2月5日元宵節登場，今天安排當地小朋友抬神轎，傳承民俗文化。圖／萬里區公所提供
新北市野柳神明淨港文化祭2月5日元宵節登場，今天安排當地小朋友抬神轎，傳承民俗文化。圖／萬里區公所提供
新北市野柳神明淨港文化祭2月5日元宵節登場，報名參加神明淨港百人跳水活動，有機會抽中黃金金牌。圖／萬里區公所提供
新北市野柳神明淨港文化祭2月5日元宵節登場，報名參加神明淨港百人跳水活動，有機會抽中黃金金牌。圖／萬里區公所提供
新北市野柳神明淨港文化祭今年恢復神明淨港百人跳水活動，中華民國水上救生協會理事陳保雄（左三）和身障人士阮錦源（右二）再次報名參加。圖／萬里區公所提供
新北市野柳神明淨港文化祭今年恢復神明淨港百人跳水活動，中華民國水上救生協會理事陳保雄（左三）和身障人士阮錦源（右二）再次報名參加。圖／萬里區公所提供
新北市野柳神明淨港文化祭2月5日元宵節登場，主辦單位今天介紹民眾享用小卷、白帶魚料理。圖／萬里區公所提供
新北市野柳神明淨港文化祭2月5日元宵節登場，主辦單位今天介紹民眾享用小卷、白帶魚料理。圖／萬里區公所提供

野柳 萬里 海鮮

延伸閱讀

暴露前預防性單株抗體 增血液腫瘤、HIV發病適用

學測明起登場 考生可在原座位休息、溫書、用餐

中國去年經濟成長率難保3 多機構下修至2.7%

PLG／又因疫延賽 鋼鐵人17日出戰國王延至228開打

相關新聞

嚴禁馬屁文化 蔣萬安下令：別再用市長名字做文宣

台北市長蔣萬安今天出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，因現場布置有「台北萬安」字樣，加上市府春聯「兔來萬安」，遭批評將市...

北市巷弄登國外論壇被形容「行人地獄」 交通局長今曝照片：通了

美國論壇《Reddit》「都市地獄版（UrbanHell）」，有網友貼出台北市巷弄照片，一群小朋友走在一處標線型人行道上...

大巨蛋白轟藍爛攤、綠奧步？蔣萬安：絕對確保公安符合法規

大巨蛋案內政部1月9日已發下防火避能審查認可函，拚3個月內完工，對於民眾黨批評，大巨蛋是國民黨爛攤、民進黨奧步，台北市長...

改表3分鐘花800元小黃不滿 北市公運處：尊重市場機制

北北基計程車運價將於4月1日調漲為85元、春節期間加價30元，不過有計程車司機反映，改表花不到3分鐘卻要付800元改表費...

新北市農曆年前發育兒津貼 取消排富條款

新北市長侯友宜12日宣佈，新北市將於農曆過年前發放0至未滿5歲育兒津貼，並取消排富限制，未滿5歲的幼兒每月可領5000至...

新北地政無人謄本櫃檯結合行動載具 提供免插卡服務

新北無人謄本櫃檯再升級，新北市地政局首次將行動自然人憑證結合無人櫃檯，將自然人憑證行動化，只要預先下載「行動自然人憑證A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。