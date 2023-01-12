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極限運動訓練中心暫停營運惹民怨 北市：3月先部分開放

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市極限運動訓練中心近期因為營運權轉移自今年1月3日暫停營運，引發民眾抱怨。圖／北市體育局提供
台北市極限運動訓練中心近期因為營運權轉移自今年1月3日暫停營運，引發民眾抱怨。圖／北市體育局提供

北市極限運動訓練中心近期因為營運權轉移自今年1月3日暫停營運，連日來只見大門深鎖，引發民眾抱怨，設施都好好的那邊，批評「不知道乾等什麼」。北市體育局表示，新廠商正在進行場地整修，預計3月底可以部分開放，7月全面對外開放營運。

台北市極限運動訓練中心於民國99年11月興建完成，主建物地上2層，室內建築約170坪，空間規劃包括重量訓練室、選手休息室、教練休息室、辦公室、會議室、盥洗室等。

運動設施包括國際標準公園區、極限大U板(長18公尺寬15.5 公尺高5公尺)、碗型小U板(長12公尺寬11公尺)、攀岩練習場(高5公尺寬5公尺)，及水泥滑板公園，除平日開放民眾免費使用，由於地點鄰近捷運板南線南港站，使用人數逐年成長，近2年平均每年使用人次超過6萬人，甚至還曾配合舉辦2020白晝之夜等大型活動。

不過，極限運動中心自今年1月3日開始暫停使用，體育局網站上也標註「未開放租借」，皆未說明原因及何時開放使用。民眾抱怨，臉書粉絲專頁已讀不回、室內電話甚至變成空號，資訊不明也不知道要向誰詢問，令人感覺設施都好好的那邊，「不知道乾等什麼」。

體育局表示，已於111年12月12日與OT廠商（威整合運動股份有限公司）完成簽約、112年1月3日完成現場點交，目前廠商刻正依投資執行計畫書進行場地整修；至於場地開放期程，依廠商規畫預計於3月底完成頂棚區安全性整修後開放部分場地使用，7月全面對外開放營運。

北市 體育 白晝之夜 板南線

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