「台北萬安」再被轟馬屁文化 蔣萬安：請團隊更加謹慎

台北市長蔣萬安今天出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，現場布置有「台北萬安」字樣，加上市府的農曆春節春聯「兔來萬安」，遭議員批評將市長名字印上去是馬屁文化，蔣萬安今天對於消防頒獎場地布置「台北萬安」字樣，表示「今天很好啊！」不過他說，他知道大家有關心，不管是春聯或今天布置，他也特別會請市府團隊，更加謹慎。

誓言當「蔣師」的民進黨議員王世堅批評「兔來萬安」春聯，蔣萬安乾脆立個蔣萬安銅像算了？蔣今說，第一，這個兔來萬安字樣非常單純，是因為歲末年終希望祝大家萬事平安，因他的名字諧音，本來會有很多應用，在很多場合方面，大家很清楚，但對於各種意見都虛心接受，會請市府單位安排上更加謹慎。

媒體問蔣，是否乾脆不要用以免被批評？蔣萬安表示，當然，如果大家有這樣的意見，他也接受，當然可以換用各式各樣祝福的話語，這也沒有問題。

由於還有人批評，這是國民黨美學再現？蔣萬安今天表示不會啊，這個春聯非常好看，也非常有設計感，是請老師發揮創意，字也是請老師發揮創意寫，尤其兔來兩字剛好有兩個兔耳朵，深受大家喜愛，目前來索取春聯的非常多，網路也有很多討論。

蔣萬安也透露，今年因兔年的緣故，許多孩子都非常喜歡，包括他的兒子、同學，加上家裡成員今年也有兩隻小兔子(生肖)，相當應景，符合今年的金兔年。

蔣萬安今天出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，蔣表示，去年台北市面臨新冠變異株高度傳染下的防疫挑戰，救護人員身著密不透風的防護衣，費時還要忍受溼熱，但急救到院前心肺功能停止(OHCA)患者，康復出院仍高達111人，感謝消防同仁的辛勞。