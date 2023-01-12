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新北殯葬公務員涉貪 市府調整編組政風盯場防弊

中央社／ 新北12日電

新北市府今天表示，針對新北市立殯儀館人員涉貪弊案，將先針對現有人員重新編組防弊，近期增加政風人力現場全程盯看督導，並精進查察技術，讓第一線人員不敢也不能收賄。

檢廉調查，新北市立火化場9名員工與殯儀館4名遺體冷藏室人員涉長期收受殯葬業者數百元到數千元不等紅包，分別配合在特定時辰入塔安置及讓遺體進館過程順利等。

新北地檢署今天凌晨複訊完畢，將火化場林姓員工聲請羈押禁見，火化場席姓班長以新台幣20萬元交保，其餘人員各以10萬元交保。

新北市長侯友宜今天主持社會局平安袋記者會後接受聯訪時表示，市府主動揭弊、毋枉毋縱，以負責任態度全力防阻貪瀆，只要發現不法情資，蒐證完畢後就報請偵辦，決不寬貸。

侯友宜說，此案其實已經盯很久，「但還是有人不怕死的被抓到了」，殯葬管理處主動發覺後，報請市府政風處、廉政署及新北地檢偵辦。政風業務也會嚴格宣導，經過一段時間只要感覺有弊端疑慮，就要去面對並解決問題。

新北市政府民政局長柯慶忠指出，防弊的具體措施，基本上先針對現有第一線工作人員重新編組，近期還增加政風人力現場全程督導監看。

新北市政府殯葬管理處長黃秀川接受中央社記者電訪表示，將加派人力到場盯著看，一般送紅包的傳統陋習，都是台面下由殯葬業者與第一線工作人員私底下接觸，將賄賂夾帶在文件中達到目的。

黃秀川說，新北市人口眾多，殯儀館禮廳租借、火化都有時間上的壓力，以今天總火化具數120具遺體為例，也都上網公告火化名單，但每具遺體完成火化時間無法固定，實際依棺木抵達先後順序進爐。

他表示，為服務家屬，一定會依照流程火化完畢。過程中，各死者家屬也都在現場，如果有火化遺體順序被掉包，家屬也會強烈反彈。

新北市長 殯儀館 侯友宜

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