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鳯梨釋迦外銷大陸受阻 新北3天急售10公噸

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北果菜公司總經理江惠貞(中)表示，新北市長侯友宜曾交代這是農民辛勤成果，不能讓農民辛苦化為血淚。圖／新北果菜公司提供
新北果菜公司總經理江惠貞(中)表示，新北市長侯友宜曾交代這是農民辛勤成果，不能讓農民辛苦化為血淚。圖／新北果菜公司提供

台東鳳梨釋迦近期適逢盛產，但因外銷大陸受阻，台東農民憂心無處銷售，新北果菜公司在新北市長侯友宜和台東縣長饒慶鈴號召下大力促銷，以3天時間銷售約10公噸，避免農民心血將化為烏有。

新北果菜公司表示，站在蔬果銷售最前線，不論是高麗菜、香蕉或芭樂只要蔬果盛產需要協助銷售，國菜公司會發起團購號召公司行號、機關及民眾挺農民，各地方機關、里長、欣欣天然氣公司或各同鄉會等企業團體皆加入團購行列，用實際行動共同維護台灣農民心血。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，新北市長侯友宜曾交代這是農民辛勤成果，不能讓農民辛苦化為血淚，果菜公司10日接獲消息後發起產地直送直銷，以一箱6公斤360元請各機關、團體、企業、承銷商及友人共襄盛舉，相挺農民助渡難關，短短3天銷售10公噸，相挺台灣農業。

台東鳯梨釋迦近期適逢盛產，但因外銷大陸受阻，台東農民憂心無處銷售。圖／新北果菜公司提供
台東鳯梨釋迦近期適逢盛產，但因外銷大陸受阻，台東農民憂心無處銷售。圖／新北果菜公司提供

新北市長 農民

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