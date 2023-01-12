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板橋慈惠宮春節嘉年華 擲筊、送發財金還有70攤位可逛

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市板橋慈惠宮一年一度民藝大街嘉年華將在大年初一登場。圖／新北民政局提供
新北市板橋慈惠宮一年一度民藝大街嘉年華將在大年初一登場。圖／新北民政局提供

新北市板橋慈惠宮一年一度民藝大街嘉年華將在大年初一登場，今年初一至初五每日皆有表演、擲筊大賽、躦轎腳送發財金，還規畫70個攤位，不僅有美食，還有傳統技藝，包括畫糖人、捏麵人供民眾體驗。

新北民政局長柯慶忠說，今年民藝大街嘉年華結合府中雙城，盼帶動商圈周邊產業發展。

板橋慈惠宮主委賴春穆表示，民藝大街嘉年華自2009年開始舉辦至今，是板橋地區重要的春節活動之一，今年廟方特別準備每天限量200份的開運聖筊，民眾於活動期間至府中商圈完成指定任務即可獲得，數量有限。

板橋慈惠宮民藝大街嘉年華在大年初一登場，活動期間每日早、中、晚三場表演。初一安排國寶大師李天祿的宛然布袋戲演出「孫悟空大鬧天宮」，國內知名明華園戲劇團在大年初五上演「財神下凡」，也邀請金曲甜心向蕙玲、實力派唱將蘇宥蓉、方怡萍、向蕙玲、彭正、郭婷筠及邱梓謙等，還提供豐富摸彩品，包括電視、冰箱、洗衣機，及光陽125cc機車送給幸運民眾。

此外，現場將舉辦擲筊大賽，幸運民眾可帶回媽祖金牌1面、躦轎腳送發財金。今年也規畫70個攤位，除表演外，還有畫糖人、 雞蛋糕、捏麵人等供民眾體驗、購買。

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