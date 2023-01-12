「萬安」兩字入春聯 王世堅：天天都「萬安警報」嗎？

台北市長蔣萬安上任第一年的北市春聯題字為「兔來萬安」，因「萬安」兩字入題字，引發熱議。北市府昨回應是祝賀兔年來了，大家「萬事平安」；不過台北市議員王世堅下午受訪反酸，那也可以說兔年來了，天天都「萬安警報」嗎？大家不是徒增警張和困擾而已。

王世堅也說，如果是蔣萬安的競選小物，用個人經費下去印製，要怎麼印都沒關係，但這是公帑，民政局依每年往例 ，台北市所發的春聯，希望不要偶像包裝含在裡面，不要這樣。

另外，他覺得蔣萬安頗有他曾祖父之風，喜歡名字用在各縣市主要道路、大中至正，還有騎馬的銅像，所以建議蔣萬安要以個人名號做偶像式的崇拜，市府一樓的大廳也可以樹立一個萬安銅像，誠如他講的，兔年來萬事平安，那就平安個徹底，立個銅像，比照他曾祖父，未嘗不可。

王世堅說，歷年春聯，很少有市長直接用自己名字，直接偶像化做法印到春聯上，在他記憶所及是沒有，有過去他的曾祖父經常這麼做，到處有他的提名落款，雕像銅像還有騎馬的英姿。

媒體問王世堅，會送給蔣萬安什麼四字春聯？王世堅說，他很冷靜觀察蔣萬安上任以來這幾個月，每一位民選的市長，最重要就是上任3個月在做什麼，有沒有好好把握這3個月，一開始這3個月會決定未來4年施政成績跟走向，一定會送蔣萬安禮物，在質詢的時候，會送蔣意義深遠禮物，一語道破。

至於蔣萬安現在的表現，王世堅說，認為蔣萬安還沉靜在勝選喜悅，還是地方拜年活動，走訪行程，順道拜票，但覺得這活動要適可而止，一直拜票謝票，難道要謝到4年，四處拜票謝票，怎麼可能把市長做好？