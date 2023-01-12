兔年首拍獻愛心！ 台南藏金閣推免「廢」市集、義賣

迎接農曆兔年，台南市環保局藏金閣今年首場家具拍賣會14日上午舉行，當天不僅有二手家具及單車競拍、平價家具區買一送一，還有免「廢」市集、二手物愛心義賣等活動，歡迎大家來尋寶、獻愛心。

免「廢」市集，是一個將家中不用的物品拿來交換、販售或贈予他人，提供資源循環再利用的活動，當天逾40個攤位，其中6攤是免費贈送。愛心二手物義賣的品項均來自於環保局同仁捐贈，民眾選擇需要的東西，再自行評估價值將錢投入零錢箱，所得會全數捐給台南市政府社會局社會救助金專戶。

家具拍賣有古早味小菜櫥、50年代的檜木衣櫃。衣櫃質感厚實，散發淡雅的檜木香，設計精巧又實用，最特別的是設有2個暗櫃，可以藏放貴重物品。環保局表示，老舊物品歷經歲月洗禮，經整理後展現新生命繼續傳承，生活就是如此簡單且美好。

單車明星品為捷安特ESCAPE車種，混合了公路車與登山車的特點，提供騎乘者更寬廣的使用方式，該車配有島野21段變速，是環島旅行與休閒通勤最佳伙伴。另一YUKON系列是捷安特品牌的入門登山車種，搭配島野21段變速系統，定位為休閒運動、通勤，該車已換上全新的傳動系統與外胎，也經過專業技師的調校與整新，準備接受新車主的寵愛。

藏金閣拍賣日定為每月第4個星期六，若遇連續假期或補班日會調整到第2周星期六，今年第一季都遇上連假或補班日，拍賣日調整為2月11日及3月11日。更多藏金閣詳細資訊，請上網搜尋藏金閣或是到臉書粉絲專業按讚追蹤，掌握第一手訊息。