快訊

疫情再現降幅！本土+2萬2653例、284例境外、48死 較上周下降27%

下午1時15分台東外海規模4.3地震 最大震度屏東2級

聯合再生洪傳獻：把光電當小媳婦 官方目標都是空談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兔年首拍獻愛心！ 台南藏金閣推免「廢」市集、義賣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
迎接農曆兔年，台南市環保局藏金閣今年首場家具拍賣會14日上午舉行。記者鄭惠仁／翻攝
迎接農曆兔年，台南市環保局藏金閣今年首場家具拍賣會14日上午舉行。記者鄭惠仁／翻攝

迎接農曆兔年，台南市環保局藏金閣今年首場家具拍賣會14日上午舉行，當天不僅有二手家具及單車競拍、平價家具區買一送一，還有免「廢」市集、二手物愛心義賣等活動，歡迎大家來尋寶、獻愛心。

免「廢」市集，是一個將家中不用的物品拿來交換、販售或贈予他人，提供資源循環再利用的活動，當天逾40個攤位，其中6攤是免費贈送。愛心二手物義賣的品項均來自於環保局同仁捐贈，民眾選擇需要的東西，再自行評估價值將錢投入零錢箱，所得會全數捐給台南市政府社會局社會救助金專戶。

家具拍賣有古早味小菜櫥、50年代的檜木衣櫃。衣櫃質感厚實，散發淡雅的檜木香，設計精巧又實用，最特別的是設有2個暗櫃，可以藏放貴重物品。環保局表示，老舊物品歷經歲月洗禮，經整理後展現新生命繼續傳承，生活就是如此簡單且美好。

單車明星品為捷安特ESCAPE車種，混合了公路車與登山車的特點，提供騎乘者更寬廣的使用方式，該車配有島野21段變速，是環島旅行與休閒通勤最佳伙伴。另一YUKON系列是捷安特品牌的入門登山車種，搭配島野21段變速系統，定位為休閒運動、通勤，該車已換上全新的傳動系統與外胎，也經過專業技師的調校與整新，準備接受新車主的寵愛。

藏金閣拍賣日定為每月第4個星期六，若遇連續假期或補班日會調整到第2周星期六，今年第一季都遇上連假或補班日，拍賣日調整為2月11日及3月11日。更多藏金閣詳細資訊，請上網搜尋藏金閣或是到臉書粉絲專業按讚追蹤，掌握第一手訊息。

愛心 義賣 台南

延伸閱讀

彰縣潭墘國小學生校內種水耕蔬菜 義賣送愛到喜樂保育院

南部空汙嚴重 環保局出動 上市電爐鋼廠與石化業承壓

二林基督教醫院連3天義賣 年節大魚大肉衛教如何護腎

豐原春聯認購和生活小物義賣 募到22萬元全捐慈善團體

相關新聞

北市春節疏運 信義商圈、年貨大街停車費漲至每小時60元

今年春節連假自1月20日至29日共10天，北市交通局預期返鄉車潮從17日起至除夕，出遊車潮則集中在初三至初八，包括迪化年...

認可函准了 大巨蛋拚4月完工

台北大巨蛋營運備受關注，內政部1月9日發下防火避能審查認可函，市長蔣萬安昨表示，預計4月可以完工，7月順利的話申請使用執...

板橋慈惠宮春節嘉年華 擲筊、送發財金還有70攤位可逛

新北市板橋慈惠宮一年一度民藝大街嘉年華將在大年初一登場，今年初一至初五每日皆有表演、擲筊大賽、躦轎腳送發財金，還規畫70...

「萬安」兩字入春聯 王世堅：天天都「萬安警報」嗎？

台北市長蔣萬安上任第一年的北市春聯題字為「兔來萬安」，因「萬安」兩字入題字，引發熱議。北市府昨回應是祝賀兔年來了，大家「...

擴散條件不佳空品轉差 台中4座測站達「橘色提醒」

今天環境風場轉東風至東南風，中南部空品有轉差疑慮，台中今天中午有4處測站空品已呈現「橘色提醒」等級，指標污染物為細懸浮微...

兔年首拍獻愛心！ 台南藏金閣推免「廢」市集、義賣

迎接農曆兔年，台南市環保局藏金閣今年首場家具拍賣會14日上午舉行，當天不僅有二手家具及單車競拍、平價家具區買一送一，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。