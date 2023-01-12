擴散條件不佳空品轉差 台中4座測站達「橘色提醒」

今天環境風場轉東風至東南風，中南部空品有轉差疑慮，台中今天中午有4處測站空品已呈現「橘色提醒」等級，指標污染物為細懸浮微粒。台中市政府持續監測空品，適時通知大型固定汙染源執行降載減排措施、加強稽查，並通知清潔隊及營建工地洗街等應變措施。

環保局指出，環保署及中央氣象局預報資料顯示，今日環境風場為偏東風至東南風，13日及14日前環境風場吹東南風，西半部地區位於背風側，且風速較弱，擴散條件差，汙染物易累積，中部、雲嘉南、高屏皆為「橘色提醒」等級。

為預防空汙季期間空品惡化，環保局執行為期半年的空汙季專案稽查，並針對空品不良日執行對應等級應變作為，包括通知大型固定污染源執行降載減排措施、持續監控污染源排放情形、加強稽查固定污染源（中火、中龍、焚化廠等大型汙染源）、移動汙染源（柴油車目測判煙、車輛怠速等）及逸散汙染源（營建工地、堆置場、露燃好發地區、餐飲業等），及通知清潔隊及營建工地進行洗街作業等，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局提醒，明日西半部地區，易有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾行車注意安全。另因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。