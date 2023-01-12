外訪行程變少？ 侯友宜：第二任期內部會議變很多

新北市長侯友宜近日行程較第一屆少，引發外界關注。他今早回應，第二屆任期與第一屆的作法不同，自己內部會議變得更多，工作仍是滿滿滿，經常都在開會，希望能盡快推動2030新願景。

侯友宜今日出席112年春節平安袋記者會時說，他現在的公開行程仍算多，自己也有些內部會議，所以工作還是很滿，該公開的行程自己還是會出席，行程其實滿滿滿。

侯友宜表示，通常下午會議多，內部的會議還是很重要，因為在2030新願景很多工作要推動，他們不但要調整步伐，重新改變，以更快速度串起北台灣共好。

侯友宜說，也因如此，這任期的協調及步驟會與第一屆時不同，最主要的大家能全做好市政、連結各縣市，讓台灣共好，各縣市一起努力做事。

外界也關注侯友宜昨晚沒參加國民黨尾牙的原因及對桃園市長張善正在餐敘上喝酒，過5小時候還開車的行為怎麼看？侯友宜表示，每個市政首長的行程都非常滿，包括自己也是，那大家都會全力以赴把它做好。

侯友宜說，昨晚剛好是去慰問新北在重要節日加強安全維護工作的同仁，他到第一線的分局、消防、巡守隊看最辛苦的夥伴們，這些是每年都很重要的慰問工作，謝謝他們的辛苦，讓新北市民在春節期間能過一個好年。