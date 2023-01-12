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助台北弱勢過好年 戴錫欽、台灣企業菁英協進會送福袋

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
「人間有愛，寒冬送暖」活動，捐贈麵條、調理包等「暖心福袋」給松山、信義地區弱勢家庭。圖／戴錫欽辦公室提供
「人間有愛，寒冬送暖」活動，捐贈麵條、調理包等「暖心福袋」給松山、信義地區弱勢家庭。圖／戴錫欽辦公室提供

農曆春節將至，為讓弱勢民眾也能感受社會團體關懷扶助之意，台北市議會議長、議員戴錫欽舉行「人間有愛，寒冬送暖」活動，捐贈麵條、調理包等「暖心福袋」給松山、信義地區弱勢家庭。

此活動結合台灣企業菁英協進會、台北市影音節目製作商業同業公會繼去年的「公益年菜」發送之後，今年再度發起寒冬送暖活動。今日上午於松山社福中心，捐贈「暖心福袋」給松山、信義地區弱勢家庭。由理事長林湘評、戴錫欽、北市社會局副局長廖雪如發放給弱勢家庭代表，場面溫馨。

林湘評表示，雖然後疫情時期各產業經濟正在開始復甦中，但近期全球疫情再度升溫，何時才能恢復疫情前正軌，仍然存在許多的挑戰。基於「人飢己飢、人溺己溺」的精神，身為企業代表還是要善盡社會責任、關懷社會弱勢；希望透由我們做捐贈社會公益的過程中，以慈愛善心與關懷的行動，拋磚引玉為社團及社會注入一股溫暖而堅定的善力暖流。

戴錫欽表示，這幾年疫情對社會影響很大，希望在春節期間提供這樣的福袋，提供需要幫助的人一些實務上的幫助，讓弱勢族群也可以感受到滿滿的溫暖，安心過年，也讓公益活動成為一種社會責任。

戴錫欽表示，雖然議會正在休會階段，但議會仍跟市府密切接觸，一方面要擔心疫情在春節期間再起，一方面希望結合更多資源協助弱勢族群。此外，新的市府團隊對於重大議題也積極推動，包括大巨蛋、捷運工程等，也都和市議員積極溝通，希望獲得更多支持，市民一定會看到更有感的建設。

廖雪如表示，非常感謝業界善心的捐贈，這次所提供的愛心福袋，將媒合嘉惠給松山及信義社福中心所服務的經濟弱勢個案，這次透過「人間有愛，寒冬送暖」公益活動的拋磚引玉，也期待有更多民間單位公私協力，一同為弱勢族群盡一份心力，一起傳遞更多的溫暖與愛。

台北市議會議長戴錫欽今結合台灣企業菁英協進會、台北市影音節目製作商業同業公會，於松山社福中心捐贈「暖心福袋」給松山、信義地區弱勢家庭。 記者潘才鉉／攝影
台北市議會議長戴錫欽今結合台灣企業菁英協進會、台北市影音節目製作商業同業公會，於松山社福中心捐贈「暖心福袋」給松山、信義地區弱勢家庭。 記者潘才鉉／攝影

疫情 福袋 戴錫欽

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