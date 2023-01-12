北市春節疏運 信義商圈、年貨大街停車費漲至每小時60元

今年春節連假自1月20日至29日共10天，北市交通局預期返鄉車潮從17日起至除夕，出遊車潮則集中在初三至初八，包括迪化年貨大街與百貨公司周邊道路、觀光景點、廟宇等處為易壅塞路段，另外，百貨周邊停車場會調漲停車費至每小時60元。

為因應春節返鄉、期間及收假車朝，交通局三階段交通管制疏導，盤點易壅塞路亂，並調整號誌時制，如市場、大賣場周邊、百貨周邊，並加強疏導作為，讓員警、義交提早到崗延後收勤、保持路口淨空、加強違停取締、路況查報。

在1月6日到20日迪化商圈年貨大街周邊、信義商圈的松壽廣場、府前廣場、信義廣場、信義國小及忠信公園將調漲停車費率至每小時最高60元。1月17到29日實施計程車春節加成運價，每趟30元；視人潮加密公車及捷運班次。

連假期間，市區公車依假日班次行駛，假日停駛路線除夕及初一維持停駛，其餘日期依一般日至少2分之1班次行駛，捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛；加強YouBike熱點車輛調度。

觀光風景區部分，交通大隊將加強交通管制疏導，仰德大道春節期間實施管制並視車潮機動管制，關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車服務，碧山巖暨白石湖風景區將視車潮管制4輪以上汽車進入白石湖社區。

另外，交通局要求1月13日至29日期間，除緊急搶修、捷運工程、重大工程，全北市禁止道路挖掘工程，要求施工廠商在管制期間前完成收工作業，以減緩春節期間交通衝擊。

交通局呼籲，春節前交通負荷大，請民眾多使用大眾運輸，或騎乘自行車及步行，以免遇塞車困擾；若需自行開車應提早出門，並保持路口淨空、避免路邊違停，若有員警或義交疏導交通，請依循指引小心行駛。