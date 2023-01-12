快訊

疫情再現降幅！本土+2萬2653例、284例境外、48死 較上周下降27%

下午1時15分台東外海規模4.3地震 最大震度屏東2級

聯合再生洪傳獻：把光電當小媳婦 官方目標都是空談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市春節疏運 信義商圈、年貨大街停車費漲至每小時60元

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市迪化商圈年貨大街每年春節前都相當熱鬧，人潮擁擠、車輛壅塞。圖／聯合報系資料照
台北市迪化商圈年貨大街每年春節前都相當熱鬧，人潮擁擠、車輛壅塞。圖／聯合報系資料照

今年春節連假自1月20日至29日共10天，北市交通局預期返鄉車潮從17日起至除夕，出遊車潮則集中在初三至初八，包括迪化年貨大街與百貨公司周邊道路、觀光景點、廟宇等處為易壅塞路段，另外，百貨周邊停車場會調漲停車費至每小時60元。

為因應春節返鄉、期間及收假車朝，交通局三階段交通管制疏導，盤點易壅塞路亂，並調整號誌時制，如市場、大賣場周邊、百貨周邊，並加強疏導作為，讓員警、義交提早到崗延後收勤、保持路口淨空、加強違停取締、路況查報。

在1月6日到20日迪化商圈年貨大街周邊、信義商圈的松壽廣場、府前廣場、信義廣場、信義國小及忠信公園將調漲停車費率至每小時最高60元。1月17到29日實施計程車春節加成運價，每趟30元；視人潮加密公車及捷運班次。

連假期間，市區公車依假日班次行駛，假日停駛路線除夕及初一維持停駛，其餘日期依一般日至少2分之1班次行駛，捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛；加強YouBike熱點車輛調度。

觀光風景區部分，交通大隊將加強交通管制疏導，仰德大道春節期間實施管制並視車潮機動管制，關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車服務，碧山巖暨白石湖風景區將視車潮管制4輪以上汽車進入白石湖社區。

另外，交通局要求1月13日至29日期間，除緊急搶修、捷運工程、重大工程，全北市禁止道路挖掘工程，要求施工廠商在管制期間前完成收工作業，以減緩春節期間交通衝擊。

交通局呼籲，春節前交通負荷大，請民眾多使用大眾運輸，或騎乘自行車及步行，以免遇塞車困擾；若需自行開車應提早出門，並保持路口淨空、避免路邊違停，若有員警或義交疏導交通，請依循指引小心行駛。

春節返鄉 車潮 年貨大街

延伸閱讀

嘉縣春節醫療不打烊 翁章梁至大林慈濟醫院向醫護致意

國3名間交流道2023春節封閉 較往年縮短3小時

北市續推電動機車補助振興加碼 汰舊換新最高拿2萬8800元

影／台彩春節加碼9億 大樂透連開17天創最長紀錄

相關新聞

北市春節疏運 信義商圈、年貨大街停車費漲至每小時60元

今年春節連假自1月20日至29日共10天，北市交通局預期返鄉車潮從17日起至除夕，出遊車潮則集中在初三至初八，包括迪化年...

認可函准了 大巨蛋拚4月完工

台北大巨蛋營運備受關注，內政部1月9日發下防火避能審查認可函，市長蔣萬安昨表示，預計4月可以完工，7月順利的話申請使用執...

板橋慈惠宮春節嘉年華 擲筊、送發財金還有70攤位可逛

新北市板橋慈惠宮一年一度民藝大街嘉年華將在大年初一登場，今年初一至初五每日皆有表演、擲筊大賽、躦轎腳送發財金，還規畫70...

「萬安」兩字入春聯 王世堅：天天都「萬安警報」嗎？

台北市長蔣萬安上任第一年的北市春聯題字為「兔來萬安」，因「萬安」兩字入題字，引發熱議。北市府昨回應是祝賀兔年來了，大家「...

擴散條件不佳空品轉差 台中4座測站達「橘色提醒」

今天環境風場轉東風至東南風，中南部空品有轉差疑慮，台中今天中午有4處測站空品已呈現「橘色提醒」等級，指標污染物為細懸浮微...

兔年首拍獻愛心！ 台南藏金閣推免「廢」市集、義賣

迎接農曆兔年，台南市環保局藏金閣今年首場家具拍賣會14日上午舉行，當天不僅有二手家具及單車競拍、平價家具區買一送一，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。