北市續推電動機車補助振興加碼 汰舊換新最高拿2萬8800元

台北市環保局前年起推出為期3年的電動機車補助，因應疫情振興加碼每輛8千元，買氣強強滾，北市連2年電動機車占比居全國之冠。第3年再祭「電動機車補助計畫振興加碼專案」，即日起開放申請，一般民眾汰舊換新補助最高達2萬8800元。

設籍台北市的燃油與電動機車約94萬輛，市府為鼓勵汰換2007年6月30日前出廠的老舊機車，2021年2月起祭出汰舊換新或新購電動機車的補助，每年投入約1.56億元經費，同年10月推「電動熊讚 振興加碼」至去年底，每輛再補助8千元。

環保局表示，2019年電動機車占比約5.2％，2020年公告振興優惠起至去年11月，累計新增2萬4360輛，北市電動機車占總機車數提升至8%，超越全國平均4%，尤其新售車輛中，電動機車占比25%，是全國平均2倍之多，推動電動機車成效指標均為全國第一。

台北市政府推動運具電動化不遺餘力，今年持續推動「電動機車補助計畫振興加碼專案」，市民凡於1月1日至12月31日換購或新購電動機車，即日起可上網申請，詳情可至「臺北市汰舊換新及新購電動機車線上申辦系統」或加入「臺北市環保局－定檢好康愛報報」官方LINE查詢。

有意買車者不只環保局原有補助（汰購重型每輛9千元、新購重型每輛4千元）、額外加碼8千元，加上環保署、經濟部工業局部分，一般民眾汰購電動機車最高可拿2萬8800元、新購者1萬9千元；中低收入戶還能再獲1萬元。

另外，台北市交通局推動電動運具促進計畫，台北市換電站截至去年11月達291站，建置密度每平方公里就有1.07站，是六都布設最方便的城；提供電動機車4免優惠，包括免燃料稅、免牌照稅，以及北市電動機車數達13.5%前，北市停管處轄管路邊停車格、路外停車場均免費，公有充電站也不用錢。