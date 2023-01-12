侯友宜感謝農民辛勞 盼新北農業永續傳承

每年二十四節氣中的第一個節氣「立春」為農民節，新北市長侯友宜今出席慶祝大會說，新北市與農會合作開發農產加工商品、提升農產價值，並把關食品安全、推廣食農教育，讓每個人都吃得健康，並勉勵農友一年來的辛勞及貢獻，也表揚新北各區農會共50位農事小組長、產銷優良農民及有功人員。

侯友宜說，新北市是台灣最大城市，「做大市也要做大事」，除把關食品安全、推廣食農教育外，也推動農業創生，形成產業聚落與產業鏈，建構優質從農環境，並與農會、農民朋友們站在一起，讓新北市農業發展生生不息、永續傳承。

新北市農會理事長林讚枝表示，市府透過「美味得來速」振興農會超市及農友產品銷售、開辦真情食品館網路商城與網路直播銷售方式，創造農產品通路、經營台北「希望廣場」農民市集，提供農特產品展銷攤位，並設置有機、產銷履歷及青農專區等直銷管道，增加農友收益。

坪林區農會農事小組長翁萬，在坪林區種茶逾50年，所經營的「上林茶廠」為坪林區首個通過國際認證的安全衛生製茶廠，曾獲全國模範農民獎項。擔任農事小組長期間積極協助市府推動農業政策，像是致力於推動坪林茶葉產銷履歷驗證，任內已完成驗證面積超過12公頃。