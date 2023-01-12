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「這髦有意思X府中」市集周末登場 逛街還抽豪華住宿券

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
府中廣場將於1月14、15日連續兩日舉辦「這髦有意思X府中」市集活動。圖／新北工務局提供
府中廣場將於1月14、15日連續兩日舉辦「這髦有意思X府中」市集活動。圖／新北工務局提供

新北以府中雙城計畫打造城市美學，串連板橋新舊城區，計畫接近尾聲，「府中廣場」是最後一塊拼圖，最新完工開放通行，將於14日啟用，新北工務局連兩天將在現場舉辦「這髦有意思X府中」市集活動，讓民眾體驗各攤位商品、占卜及抽獎等活動。

工務局指出，「府中廣場」將於14日啟用，14、15日連兩天也將在捷運府中站2號出口前，舉辦「這髦有意思X府中」市集活動，讓市民體驗府中雙城計畫完工後，寬敞又舒適的廣場空間。

活動當天邀集40家活動攤商，包含文創工藝小品、手作皮革、手工甜食、木作、手作飾品等攤位；活動還特別邀請了8位塔羅占卜大師，替民眾由占卜、解惑，希望路過府中廣場的民眾也能駐足體驗。

活動期間於任何攤位一次消費滿300元，將可獲得抽獎券1張，並至服務台參加抽獎活動，最大獎項為小墾丁渡假村住宿券2名，現場獎額有限抽完為止。

工務局提到，除包羅萬象的市集攤販，現場還有多個表演節目，不僅有空靈的木吉他歌手現場演唱，還有精采的魔術折氣球表演。

另外，「這髦有意思X府中」市集也和公益活動結合，每家攤商會將部分營收捐入「新北市愛心大平台」，一同幫助弱勢族群。

工務局補充，「這髦有意思X府中」市集活動主要是讓民眾感受府中雙城計畫的改造成果，希望藉活動輕鬆愉快氛圍，延展府中廣場未來的可能性，達到翻轉人行空間改造效果外，也期望讓市民多一個休憩及放鬆的城市空間。

府中廣場將於1月14、15日連續兩日舉辦「這髦有意思X府中」市集活動。圖／新北工務局提供
府中廣場將於1月14、15日連續兩日舉辦「這髦有意思X府中」市集活動。圖／新北工務局提供
府中廣場將於1月14、15日連續兩日舉辦「這髦有意思X府中」市集活動。圖／新北工務局提供
府中廣場將於1月14、15日連續兩日舉辦「這髦有意思X府中」市集活動。圖／新北工務局提供
「這髦有意思X府中」市集活動特別邀請了8位塔羅占卜大師，替民眾由占卜、解惑，希望路過府中廣場的民眾也能駐足體驗。圖／新北工務局提供
「這髦有意思X府中」市集活動特別邀請了8位塔羅占卜大師，替民眾由占卜、解惑，希望路過府中廣場的民眾也能駐足體驗。圖／新北工務局提供

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