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配合捷運汐東線工程 新北周邊都計變更案公開展覽

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
捷運汐東線各場站位子及周邊都市計畫示意圖。圖／新北市城鄉局提供
捷運汐東線各場站位子及周邊都市計畫示意圖。圖／新北市城鄉局提供

捷運汐東線已送行政院核定，未來啟用可銜接雙北與基隆。新北市城鄉局啟動「汐止東湖線都市計畫變更案」，將在計畫範圍內變更為3處捷運開發區、7處捷運系統用地，計畫內容從今年1月11日起公告公開展覽40日，並於2月7日、8日舉辦公開展覽說明會。

捷運汐止東湖線全長約5.56公里，共設6座高架車站，目前由新北市捷運局辦理綜合規劃報告，且經交通部陳報行政院審議。其路線起自台北市內湖區SB10東湖站，經新北市汐止區社后地區設置機廠及車站，終點為新北市汐止區SB15汐止公所前，SB13樟樹灣至SB15站與基隆捷運共站共線，SB14站銜接台鐵汐科站轉乘。

新北推動捷運三環六線，其中捷運汐止東湖線將鏈結雙北及基隆交通廊帶，新北市因負擔捷運汐止東湖線車輛維修作業，須設置捷運機廠及其相關設施，因此啟動汐止東湖線都市計畫變更案，並辦理公展作業。

新北市城鄉局長黃國峰表示，本次計畫於汐止都市計畫區內變更為3處捷運開發區、7處捷運系統用地，其中捷運開發區依大眾捷運法辦理開發，訂定土地使用分區管制及財務計畫容積分配規定，以保障土地所有權人權益，加速捷運設施所需用地的順利取得，共享捷運建設帶來公共利益。

城鄉局指出，未來藉由捷運汐止東湖線與其他運輸系統整合，帶動市區建設與發展、提高公共運輸可及性及提高運輸效率、提升捷運沿線土地價值，並改善都市交通秩序與停車問題等目標。

基隆捷運 汐止

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