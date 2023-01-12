慶祝新年？三峽拱橋棒棒糖插花滿滿儀式感 交大說不鼓勵

被列為新北市定古蹟的三峽拱橋，目前規劃為機車雙向通行及一側行人通道，機車與行人間以俗稱棒棒糖的回復型導桿區隔，但今天上午民眾發現一根根導桿上都被插滿紅色鮮花，畫面特殊讓民笑翻說，「紅花會總舵主來了、降肉！」新北市交大則說，不鼓勵民眾在導桿上設置其他物品。

今天上午新北市市定古蹟三峽拱橋，橋上區隔機車與行人的回復式導桿，被民眾發現每一根導桿上都被插上紅色鮮花，難得一見的現象讓民眾拍下貼網詢問「這是什麼情形？」

網友看到後紛紛大笑表示「滿滿儀式感、浪漫的路人幹的、美化城市迎新年、百思不得其解。」也有網友說到今天凌晨一點多看到一位阿伯在插鮮花，還會替每一束花澆水。但也有機車騎士認為非常影響騎乘視線，希望盡快撤除。

新北市議員江怡臻對此表示，農曆新年即將到來，大紅喜氣是台灣民間傳統文化，民眾在橋面設置節慶花卉，雖美麗景致讓人心曠神怡，但也需考量機車及行人通行安全，民眾若有在公共設施上布置的需求，建議可先與當地主管機關洽詢，以達到合法及安全更周全考量。

三峽區公所表示，由於導桿有其維護交安作用，也擔心花卉掉落導致機車不慎摔倒，因此先行派人清除。而民眾若希望年節應景布置日後將再與地方討論，使三峽拱橋歷史文物更能配合當令節慶、貼近民意。