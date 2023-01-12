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可愛生物大眼睛串場 2023中港大排光雕展2月10日登場

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中港大排夜晚充滿浪漫氛圍。圖／新北水利局提供
中港大排夜晚充滿浪漫氛圍。圖／新北水利局提供

農曆春節即將到來，新北新莊中港大排一年一度光雕展也在準備中，預計2月10日展出，一路延續年節歡樂氣氛。新北水利局表示，今年以「EyE在中港 睛彩光雕」可愛KUSO風格為主題，各展區融入可愛動物的大眼睛為主要元素，結合光環境營造將新莊夜空妝點的閃閃發亮。

水利局指出，為突破以往一成不變只有夜間光雕展出，今年白天也很有看頭，裝置作品是以氣膜、彈性絨布等材質製作，不只白天來散步的民眾可欣賞及拍照，夜晚結合光影設計，展現日夜都好玩好拍的多元面向。

光雕展演設計構想以河川整治後水域生態復育成果作為發想，並以逗趣的大眼睛做為設計理念，將發光眼球藏匿在樹叢中，彷彿樹精靈一般，守護著河川生態；將河域環境改善後出現生物的意象，運用巨大化的表現手法將可愛生物KUSO化，並以逗趣的大眼睛元素串穿全場。

水利局表示，中港大排河廊由自立廣場至凹灣碼頭全長1.8公里行道樹，目前已披上璀璨閃亮的粉紫色燈飾，透過光的線條、浪漫的色調讓河廊搖身ㄧ變成為夢幻國度，再加上河廊內俏皮的麋鹿持續賣萌，將陪伴著大家歡樂過年並迎接精彩光雕展到來。

水利局長宋德仁說，繼「2020藍調中港」及「2022鯨彩中港」光雕展頗受好評後，中港大排光雕展已成為新莊區不可缺席的年度活動，今年光雕展期間更有毛蟹、蜻蜓、青蛙及翠鳥等可愛動物駐留中港大排。

水利局補充，欲前往民眾可搭乘捷運環狀線，於幸福站下車，並沿幸福路往中華路二段方向步行約10分鐘；搭乘公車99 、299至財源廣場步行約2分鐘。

翠鳥佇立於平台上搜索獵物，靜候魚蝦的靠近（模擬圖）。圖／新北水利局提供
翠鳥佇立於平台上搜索獵物，靜候魚蝦的靠近（模擬圖）。圖／新北水利局提供
毛蟹蹤跡，重現生命搖籃的河川復育力（模擬圖）。圖／新北水利局提供
毛蟹蹤跡，重現生命搖籃的河川復育力（模擬圖）。圖／新北水利局提供
乾淨清澈的水域吸引青蛙在此棲息（模擬圖）。圖／新北水利局提供
乾淨清澈的水域吸引青蛙在此棲息（模擬圖）。圖／新北水利局提供
璀璨閃亮的粉紫色燈飾，妝點河廊。圖／新北水利局提供
璀璨閃亮的粉紫色燈飾，妝點河廊。圖／新北水利局提供
「EyE在中港 睛彩光雕」將於2月10日展出。圖／新北水利局提供
「EyE在中港 睛彩光雕」將於2月10日展出。圖／新北水利局提供
大眼睛做為設計理念，彷彿樹精靈守護著河川生態（模擬圖）。圖／新北水利局提供
大眼睛做為設計理念，彷彿樹精靈守護著河川生態（模擬圖）。圖／新北水利局提供
蜻蜓分散坐落，繽紛點綴河岸（模擬圖）。圖／新北水利局提供
蜻蜓分散坐落，繽紛點綴河岸（模擬圖）。圖／新北水利局提供

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