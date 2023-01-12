地方集會場地不足 台南佳里第二聯合活動中心今動工

經地方爭取4年，台南佳里區第二聯合活動中心落腳佳南路西側廣安段，今上午由市長黃偉哲主持動工儀式，預計明年完工啟用，他說正在覓妥適合地點，興建第三聯合活動中心。

佳里區人口近6萬，市區東寧、忠仁、鎮山、六安、文新、安西、建南、南勢8個里居民達4萬多人，缺乏大型集會場所（里民活動中心），多年前完成6里聯合活動中心，依然不敷使用。

市議員蔡蘇秋金等人4年前向市府爭取，經佳南路西側廣安段完成地目變更後，將在2100多坪基地中，興建地上1層樓建物，總樓地板面積約300坪。這項工程經3次流標，去年底以4460萬元標出。

公所今上午辦理動土儀式，黃偉哲、市議員蔡蘇秋金、謝舒凡、蔡秋蘭及多名里長與會，目前對外聯外道路僅3米寬，也將拓寬為10米，方便民眾進出。