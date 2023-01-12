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加速推動捷運汐東線 新北辦理都計變更案公展

中央社／ 新北12日電

為加速推動捷運建設，新北市政府正辦理捷運汐東線都市計畫變更案公告展覽40天，預定於汐止都市計畫區內變更3處捷運開發區、7處捷運系統用地。

新北市政府城鄉發展局今天發布新聞稿指出，捷運汐東線都計變更案已1月11日起公告公開展覽40天。全長約5.56公里，共設6座高架車站，起點是台北市內湖區東湖站，終點站為新北市汐止區公所前。

城鄉局表示，捷運汐東線現由新北市政府捷運局辦理綜合規劃報告且經交通部陳報行政院審議。

城鄉局長黃國峰表示，這次計畫於汐止都市計畫區內變更為3處捷運開發區、7處捷運系統用地，其中捷運開發區依大眾捷運法辦理開發，訂定土地使用分區管制及財務計畫容積分配規定，以保障土地所有權人權益，加速捷運設施所需用地順利取得，共享捷運建設帶來公共利益。

城鄉局表示，民眾可於公展期間提出相關建議意見，以納入後續都市計畫委員會審議參考。市府也將於2月7日下午2時30分在汐止區金龍國民小學及2月8日下午7時在汐止區公所舉辦公展說明會，歡迎各界踴躍參加。

捷運 汐止

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