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淡水輕軌藍海線二期環差昨通過 中央通過綜規就能拍板

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北捷運局欲針對淡海輕軌調整藍海線二期計畫路線及站名、新增V26A車站。圖／截自環評書件
新北捷運局欲針對淡海輕軌調整藍海線二期計畫路線及站名、新增V26A車站。圖／截自環評書件

新北淡水台二線尖峰時段塞車問題，是淡水居民長期的惡夢。新北市捷運局規畫淡水輕軌盼抒解塞車問題，其中藍海線第一期已通車，第二期改走河岸路線後，環保署昨已修正通過環差報告，文資審議也有階段性的結果，就差綜合規畫通過就能拍板招標。捷運局說，去年11月底已第5次提報修正計畫給交通部，盼中央加速核定，以利儘速推動。

新北市淡水區唯一聯外道路台二線，長期因車流大、車道容量不足，尖峰時期總是塞車，有時車陣綿延數公里，是地方居民的惡夢。市府盼透過淡江大橋、淡水藍海線輕軌第一期及第二期紓解台二線壅塞問題，如今淡水輕軌第一期已通車。

淡水輕軌第二期原規畫行經淡水老街，但當地業者、居民擔心影響用路權、消防救護與商圈人潮，甚至衝擊現已列冊追蹤的淡水渡船頭燈塔，遭強烈反彈。新北捷運局後改推河岸路線，起點從淡水捷運站後方廣場，沿金色水岸環河道路，續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線，路線長度由4.44公里縮減為3.32公里，並調整車站名、新增V26A車站。

新北捷運局綜規科長黃維崧說，環保署昨日大會修正通過環差報告，文資審議也有階段性的結果，因此要推進淡海輕軌藍海線第二期就差綜合規畫的修正，去年11月底已第5次提報修正計畫給交通部審議，目前了解交通部把計畫送給各單位審查、收集意見當中，捷運局盼中央加速核定，以利儘速推動。

另外，淡水金色水岸「淡水渡船頭」旁一座108年彩虹樣式燈桿，因藍海線將行經，文史團體擔心遭拆除而提報為文化資產，文資調查報告日前也召開審議。新北文化局文化資產科長羅珮瑄說，依據文資法，開發單位需對開發周邊做文資評估，燈塔經提報後現已被列冊追蹤，文化局預計年後啟動燈塔文化資產價值會勘。

新北市淡水輕軌濱海義山站。本報資料圖
新北市淡水輕軌濱海義山站。本報資料圖

淡水 捷運

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