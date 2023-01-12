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台日締結友好館 新平溪煤礦博物園區助新北市國際交流

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市平溪區新平溪煤礦博物園區、日本北海道釧路市立博物館締結為友好館，增進台日煤礦文化保存及推廣。圖／文史工作者林文清提供
新北市平溪區新平溪煤礦博物園區、日本北海道釧路市立博物館締結為友好館，增進台日煤礦文化保存及推廣。圖／文史工作者林文清提供

新北市平溪區新平溪煤礦博物園區、日本北海道釧路市立博物館，今年締結為友好館。釧路與台灣煤礦歷史淵源可追溯到111年前，雙方未來將增進台日煤礦文化保存及推廣，新北市也可與釧路市加強文化、教育與觀光交流。

新平溪煤礦博物園區館長龔俊逸2019年間，受邀前往北海道釧路市立博物館演講，開啟雙方延續百年煤礦情誼及文化交流序幕。

日本北海道釧路市長蝦名大也帶領教育、博物館、終身學習、市政規劃和觀光部門等主管，加上釧路市議員、釧路台日友好交流協會主席等人來台，歷史延續台日兩地情誼。

蝦名大也一行30多人11日下午拜訪新平溪煤礦，了解台灣最後一座煤礦場停止開採後，如何轉變為煤礦博物園區重現時代風華，同時加深兩地煤礦文化交流與觀光產業發展。

釧路市立博物館與新平溪煤礦博物園區當天簽訂友好館協定，文化部常務次長李連權、觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處長馬惠達、新北市政府秘書處長饒慶鈺和觀光旅遊局副局長莊榮哲等人出席觀禮。

北海道釧路市太平洋煤礦是日本唯一仍在營運中的煤礦場，創辦人木村久太郎1912年與新平溪煤礦母公司台陽鑛業，合夥於猴硐創辦「久年炭礦」。1918年再與台灣的三井礦山合資開發「基隆煤礦」，兩地煤礦產業歷史淵源超過百年。

新北市平溪區新平溪煤礦博物園區、日本北海道釧路市立博物館締結為友好館，增進台日煤礦文化保存及推廣。圖／文史工作者林文清提供
新北市平溪區新平溪煤礦博物園區、日本北海道釧路市立博物館締結為友好館，增進台日煤礦文化保存及推廣。圖／文史工作者林文清提供
新北市平溪區新平溪煤礦博物園區、日本北海道釧路市立博物館締結為友好館，增進台日煤礦文化保存及推廣。圖／文史工作者林文清提供
新北市平溪區新平溪煤礦博物園區、日本北海道釧路市立博物館締結為友好館，增進台日煤礦文化保存及推廣。圖／文史工作者林文清提供
新北市平溪區新平溪煤礦博物園區、日本北海道釧路市立博物館締結為友好館，增進台日煤礦文化保存及推廣。圖／文史工作者林文清提供
新北市平溪區新平溪煤礦博物園區、日本北海道釧路市立博物館締結為友好館，增進台日煤礦文化保存及推廣。圖／文史工作者林文清提供
新北市平溪區新平溪煤礦博物園區、日本北海道釧路市立博物館締結為友好館，增進台日煤礦文化保存及推廣。圖／文史工作者林文清提供
新北市平溪區新平溪煤礦博物園區、日本北海道釧路市立博物館締結為友好館，增進台日煤礦文化保存及推廣。圖／文史工作者林文清提供

平溪 北海道

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