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影／把關食安公安 新北副市長帶隊 春節大賣場聯合稽查

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
春節是年貨消費高峰期，為把關食安公安，新北市副市長謝政達今天帶隊前往新店區一處連鎖大賣場，進行春節大賣場聯合稽查。記者王長鼎／攝影
春節是年貨消費高峰期，為把關食安公安，新北市副市長謝政達今天帶隊前往新店區一處連鎖大賣場，進行春節大賣場聯合稽查。記者王長鼎／攝影

春節是年貨消費高峰期，為把關食安公安，新北市副市長謝政達今天帶隊前往新店區一處連鎖大賣場，進行春節大賣場聯合稽查。他表示，今天稽查食安及公安均符合相關規定，也呼籲業者提供消費者完善服務與好的消環境及安全無虞的食品和商品，讓市民安心過年。

春節前是年貨消費高峰期間，新北市各大賣場及商場、市場等公共場所湧入大量人潮，因應業者大量進貨，貨品堆積將導致食品衛生及避難逃生等問題，新北市副市長謝政達今率市府消防局及工務局、衛生局、經發局、環保局及消保官等公共安全聯合稽查小組，前往新店區家樂福大賣場進行公安及食安聯合稽查。

今天稽查重點項目包括年貨及食品標示及儲存環境是否符合衛生規範、是否確實標示肉品產地，消防安全設備是否動作正常、安全梯、手扶梯、走道、防火門等安全設施是否通暢無阻，自衛消防編組是否落實，室內空氣品質是否良好，來維護消費者公共安全及食品安全，維護消費者生命財產安全，讓新北市民安心過好年。

春節是年貨消費高峰期，為把關食安公安，新北市副市長謝政達今天帶隊前往新店區一處連鎖大賣場，進行春節大賣場聯合稽查。記者王長鼎／攝影
春節是年貨消費高峰期，為把關食安公安，新北市副市長謝政達今天帶隊前往新店區一處連鎖大賣場，進行春節大賣場聯合稽查。記者王長鼎／攝影
春節是年貨消費高峰期，為把關食安公安，新北市副市長謝政達今天帶隊前往新店區一處連鎖大賣場，進行春節大賣場聯合稽查。記者王長鼎／攝影
春節是年貨消費高峰期，為把關食安公安，新北市副市長謝政達今天帶隊前往新店區一處連鎖大賣場，進行春節大賣場聯合稽查。記者王長鼎／攝影
春節是年貨消費高峰期，為把關食安公安，新北市副市長謝政達今天帶隊前往新店區一處連鎖大賣場，進行春節大賣場聯合稽查。記者王長鼎／攝影
春節是年貨消費高峰期，為把關食安公安，新北市副市長謝政達今天帶隊前往新店區一處連鎖大賣場，進行春節大賣場聯合稽查。記者王長鼎／攝影

衛生局 公安

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