影／把關食安公安 新北副市長帶隊 春節大賣場聯合稽查

春節是年貨消費高峰期，為把關食安公安，新北市副市長謝政達今天帶隊前往新店區一處連鎖大賣場，進行春節大賣場聯合稽查。他表示，今天稽查食安及公安均符合相關規定，也呼籲業者提供消費者完善服務與好的消環境及安全無虞的食品和商品，讓市民安心過年。

春節前是年貨消費高峰期間，新北市各大賣場及商場、市場等公共場所湧入大量人潮，因應業者大量進貨，貨品堆積將導致食品衛生及避難逃生等問題，新北市副市長謝政達今率市府消防局及工務局、衛生局、經發局、環保局及消保官等公共安全聯合稽查小組，前往新店區家樂福大賣場進行公安及食安聯合稽查。