林口22億黃金力行段 1.34公頃春節後重新標售

新北市府近年在林口、新莊等地打造影視三核心，其中一度因民視中止投資計畫的林口影視城力行段1.34公頃捲土重來、底價初估22億元。經發局預計春節後啟動標售作業，擴大供科技產業、金融等產業進駐，有信心今年能啟動。民代則建議優先解決交通問題，再找出問題癥結，設法解決。

新北市新聞局未來希望將新莊影視園區、板橋府中15、林口影視園區以點、線、面的方式，將新北打造成影視大城。其中新北市打造林口影視城，目前已有民視、東森、三井進駐，東森及三井目前皆已經動工中。

另有一塊1.34公頃的林口力行段第四種產業專用區土地，原民視租下擬開發為總部二期且已施工，但後來退租，經發局2021年曾重啟標售，迄今流標2次，今年疫情舒緩，經發局將重啟標售作業，擴大供科技產業、金融、資訊服務、一般服務、餐飲零售等相關設施設置使用，或符合影視媒體、文化創意、設計研發等方向產業亦可進駐。

新聞局長張愛晶說，新莊目前已有新莊影視聽中心，未來還會再與中央合作，興建第2期，加上現有的板橋府中15及林口影視城，可利用三大核心將新北資源串連成影視大城。

經發局表示，經發局去年起積極接觸相關業者，已有潛在廠商準備投標，考量附近周遭為住宅及商業區，將引進低密度、高科技生產製造產業為主，土地規劃建蔽率60%、容積率210%，有土地需求相關業者皆可洽詢。

新北市議員陳明義指出，新北要打造影視城，關鍵不是在硬體，而是相對應的政策、人和資源，影視角度也要定位清楚。林口影視城流標2次，應思考為什麼沒有廠商願意投標，是條件不合理還是其他問題？不應該每次無人投標就放寬資格或是提高資金，應找出方向後，再來重新招商。

市議員李宇翔說，林口影視城招標不出去的原因主要是交通問題還有招標金額太高，這部分可以考慮調降，否則業者擔憂花大筆經費興建影視城，但交通問題沒解決，最後會不會變蚊子館。