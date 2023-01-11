海巡署斥資千萬重建 磺港安檢所新建廳舍落成啟用

海巡署北部分署今天在新北市金山區，舉辦第2岸巡隊磺港安檢所新建廳舍落成啟用典禮，展現海巡機關新氣象，提升對海巡未來工作推展能量。

海巡署第2岸巡隊表示，考量磺港安檢所原有廳舍空間不敷使用，為改善同仁生活環境及勤務效能，海巡署後勤組及北部分署斥資近1094萬元，推動重建工程，2021年7月開工，2022年12月完工。

磺港安檢所新建廳舍整體風格簡約莊嚴，又不失海巡機關既有的嚴謹形象。安檢所將以新的面貌，成為金山地區海巡機關新地標。