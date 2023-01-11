中和獨老圍爐過新年 名家揮毫贈客製化春聯同時開跑

時值歲末寒冬，新北市中和區公所今舉辦獨居老人歲末送暖圍爐餐會，讓長者感受各界滿滿的愛心；另外同時也展開為期三天的名家揮毫贈春聯活動，民眾可免費客製化春聯，開心迎新年。

中和區公所說明，為落實中和區長賴俊達「幸福中和 健康樂活」的健康城市願景並讓愛綿延，公所今在中和市民活動中心舉辦獨居老人歲末送暖圍爐餐會，共邀請本區120名列冊獨居長者共享社會溫暖，區公所今年特地準備保暖的熱敷墊贈送給長輩，讓長輩度過寒冬。

活動同時結合民間團體及慈善機構共襄盛舉，於餐會前辦理中、西醫義診、義剪等活動，並由本區財團法人廣濟宮、福和宮及南山福德宮致贈每位長者共2000元春節禮金與贊助圍爐餐費，新北市記帳及報稅代理人公會大雙和聯誼會及新北市中和區工商婦女企業管理協會贊助年菜等。

另外，公所今日也同時開跑「112年鴻兔大展迎新年 納福中和贈春聯」活動，從11日至13日為期3天在公所一樓中庭熱鬧展開，活動首日由慈濟古箏演奏與新北市客家藝文協會活潑的舞蹈表演揭開序幕，並邀請書法名家與區長共同揮毫，寫下新春賀詞，祝福大家新的一年平安健康。

中和區公所表示，現場將有多位書法家現場揮毫，量身打造免費客製化春聯。賴俊達表示，農曆新春將至，公所邀請多位書法老師以各自擅長的字體與風格，為民眾打造專屬春聯，春聯上的文字亦代表大家對新年的祈願。