大巨蛋過了卡蛋為卡柯？ 陳宥丞：原來民進黨沒穿褲子

被視為台北市長蔣萬安上任第一大難題的大巨蛋案，內政部1月9日已發下防火避能審查認可函，力拚3個月內完工。民眾黨議員陳宥丞今天表示，民進黨為了打選戰，寧可犧牲國家利益和行政效能，利用「卡蛋」來「卡柯」的奧步，選後隨著柯文哲卸任，就像海水退了，才知原來民進黨沒穿褲子。

陳宥丞說，大巨蛋過去的攻擊和批評，一切都是為選舉和攻擊柯市府而延宕審查，把市民的權益當成政治籌碼。大巨蛋的消防審查是國民黨的爛攤、民進黨的奧步。

陳宥丞今天在臉書表示，大巨蛋案以往一直被市長蔣萬安說成是政治操作，但隨著台北地方法院依圖利罪，宣判馬英九時期的財政局長李述德9年徒刑，也足以證明這是一樁有犯罪事實的弊案。

陳說，大巨蛋案從民國104年北市府勒令停工後，柯市府在這五年內要求大巨蛋容留人數大幅下降、增設安全梯、防火區畫、增加避難面積等，北市前副市長黃珊珊與遠雄談判放棄國賠，終結零權利金的不平等條約，且爭取到分潤機制，將大巨蛋應得的回饋還給全體市民，這些都是在收拾國民黨留下的爛攤子！

陳宥丞提到，提醒蔣萬安未來去大巨蛋剪綵時，請銘記美河市案、雙子星案、三創園區案跟松山文創園區BOT案，這些都是國民黨執政下所製造的問題，更是柯市府極盡所能費盡心思才得以突破的黨國共業，要警惕自己，未來四年不要再有任何爛攤子！

陳也說，內政部代理部長花敬群曾故意酸言酸語，要柯文哲勇敢面對不要逃避大巨蛋消防審查的問題，但隨著消防署去年11月2日發出排煙審查核定書，1月9日發出防火避難性能審查認可函，問民進黨的議員、花敬群、都發局前局長林洲民，這時候是不是要轉過頭來質疑內政部放水、讓步?花敬群代理部長是否也要勇敢面對不要逃避自己說過的話，還給柯市長一個公道?

陳宥丞說，台北市政府從2021年4月就把大巨蛋的防火避難層審查申請送到中央，營建署先以消防署負責的排煙審查為理由，說要先拿到排煙審查核定，才會發防火避難性能審查認可函，消防署去年11月2日已發出核定書，營建署還是硬拖了2個月，柯市長卸任後的1月9日發出防火避難性能審查認可函，也完全坐實先前的拖延，把市民權益當成政治籌碼。

陳說，身為球迷、也是民代的他，除了促進開蛋試營運，在議會也會針對執照變更、消防施工及公共安全替市民嚴格把關，絕不容忍在最後一哩路還有任何上下其手的空間。